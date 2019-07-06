出外旅遊是大多數人喜歡做的事，特別是工作繁忙的香港人，每逢假日均希望能夠離開叉叉電。如果有人「貼錢」去旅行的話，相信會是不少人的夢想。然而，理想和現實之間又是否往往盡如人意？全職旅遊人兼Lonely Planet 中文版作家的鄭翎軒（筆名阿翔）近日和《香港01》分享了旅遊作家的一些辛酸苦樂。 （此為《旅遊書》專題報道之五）

他以在Lonely Planet的工作為例，薪酬包括調研費和稿費，他坦言：「假若未能控制開支，分分鐘連機票錢也要倒貼。」他說，像Lonely Planet這樣知名的公司，就算薪酬不多，也有很多人願意應徵，但當旅遊書作家的確難以維生：「我身邊熱愛旅行的朋友，除了寫作以外，依然要靠其他工作維持生計，有些甚至要找全職工作。」

他繼續說：「有些較成功的旅遊作家會辦旅行團，報酬不俗。有些則做其他範疇的工作，如幫別人拍影片。總之就是扭盡六壬來生存，若失敗，便重新找全職工作。老實說，我也不知道自己能捱多久。」

一般人或會認為，「有人付錢給自己去旅行」是一種享受。但阿翔指，有任務在身去旅行和放假去旅行是兩回事。他以寫作《北海道》的經驗為例：「當時，我負責北海道三分之一地方，並且要在三星期內完成旅程。因為要前往不同地區，每個地方僅停留一至兩天時間，期間還要走訪多間酒店餐廳，你很難享受這件事。」

阿翔向記者強調，為工作去旅行和放假去旅行是兩回事。(受訪者提供)

阿翔解釋，工作期間就算前往不同景點，大多只能看一看便走，跟着去索取資料，再做簡單提問就離開。「這其實是一件很辛苦的事，畢竟是在工作。雖然不是別人想像那麼風光，不過過程也很開心，至少是做自己喜歡的工作。」他表示。

在旅遊廣告氾濫的今天，像Lonely Planet一類強調不會接受任何資助和廣告的公司可謂難得。他們的作者親身到訪後，認為值得介紹才會撰文。阿翔說，親身體驗正正是旅遊書和網上資訊最大的分別，亦反映了當中的價值：「這是因為你見到一些較為實在的資訊。我並不反對廣告，但作為消費者會想知道這些資訊是否真實，是否作者親身體驗。」

阿翔認為，旅遊擴闊了自己的眼界。(受訪者提供)

「世界並不如想像般危險」

遊歷多國後，阿翔深刻體會到，「世界並非我們所想那麼危險」。他強調很多事情不親身經歷是不會知道的：「很多人覺得埃塞俄比亞是很窮很落後的國家，每個人都挨餓，窮得要吃樹皮。有些人覺得中亞的伊斯蘭教國家很危險，有很多恐怖份子，但我在當地很開心，當地人很友善，很歡迎外國人。」

阿翔表示，親身到訪不同國家，發現很多國家不如想像般危險。(受訪者提供)

在眾多到訪過的國家中，阿翔說，中亞國家令他印象難忘，尤其是吉爾吉斯：「首先，因為當地人真的很純樸，很友善，真的可以叩門去借宿，不會有危險。」阿翔一再強調：「很多事情在媒體上看到的，和親身感受到的，完全不一樣。當然，這個世界也同時發生很多不安全的事。但我認為旅人都有判斷能力，知道什麼時候要加倍小心。」

他總結道，只要事前做好準備和資料收集，其實這個世界有很多地方都可以自助遊。正如聖奧古斯丁（St. Augustine）所說：「世界是一本書，不旅行的人只讀了其中的一頁。」（The world is a book and those who do not travel read only one page.）

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《資深背包客阿翔：世界就像一本書 旅遊助加深印象》。

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