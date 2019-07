出外旅遊是大多數人喜歡做的事,特別是工作繁忙的香港人,每逢假日均希望能夠離開叉叉電。如果有人「貼錢」去旅行的話,相信會是不少人的夢想。然而,理想和現實之間又是否往往盡如人意?全職旅遊人兼Lonely Planet 中文版作家的鄭翎軒(筆名阿翔)近日和《香港01》分享了旅遊作家的一些辛酸苦樂。 (此為《旅遊書》專題報道之五)

他以在Lonely Planet的工作為例,薪酬包括調研費和稿費,他坦言:「假若未能控制開支,分分鐘連機票錢也要倒貼。」他說,像Lonely Planet這樣知名的公司,就算薪酬不多,也有很多人願意應徵,但當旅遊書作家的確難以維生:「我身邊熱愛旅行的朋友,除了寫作以外,依然要靠其他工作維持生計,有些甚至要找全職工作。」

他繼續說:「有些較成功的旅遊作家會辦旅行團,報酬不俗。有些則做其他範疇的工作,如幫別人拍影片。總之就是扭盡六壬來生存,若失敗,便重新找全職工作。老實說,我也不知道自己能捱多久。」

一般人或會認為,「有人付錢給自己去旅行」是一種享受。但阿翔指,有任務在身去旅行和放假去旅行是兩回事。他以寫作《北海道》的經驗為例:「當時,我負責北海道三分之一地方,並且要在三星期內完成旅程。因為要前往不同地區,每個地方僅停留一至兩天時間,期間還要走訪多間酒店餐廳,你很難享受這件事。」

阿翔向記者強調,為工作去旅行和放假去旅行是兩回事。(受訪者提供)

阿翔解釋,工作期間就算前往不同景點,大多只能看一看便走,跟着去索取資料,再做簡單提問就離開。「這其實是一件很辛苦的事,畢竟是在工作。雖然不是別人想像那麼風光,不過過程也很開心,至少是做自己喜歡的工作。」他表示。

在旅遊廣告氾濫的今天,像Lonely Planet一類強調不會接受任何資助和廣告的公司可謂難得。他們的作者親身到訪後,認為值得介紹才會撰文。阿翔說,親身體驗正正是旅遊書和網上資訊最大的分別,亦反映了當中的價值:「這是因為你見到一些較為實在的資訊。我並不反對廣告,但作為消費者會想知道這些資訊是否真實,是否作者親身體驗。」

阿翔認為,旅遊擴闊了自己的眼界。(受訪者提供)

「世界並不如想像般危險」

遊歷多國後,阿翔深刻體會到,「世界並非我們所想那麼危險」。他強調很多事情不親身經歷是不會知道的:「很多人覺得埃塞俄比亞是很窮很落後的國家,每個人都挨餓,窮得要吃樹皮。有些人覺得中亞的伊斯蘭教國家很危險,有很多恐怖份子,但我在當地很開心,當地人很友善,很歡迎外國人。」

阿翔表示,親身到訪不同國家,發現很多國家不如想像般危險。(受訪者提供)

在眾多到訪過的國家中,阿翔說,中亞國家令他印象難忘,尤其是吉爾吉斯:「首先,因為當地人真的很純樸,很友善,真的可以叩門去借宿,不會有危險。」阿翔一再強調:「很多事情在媒體上看到的,和親身感受到的,完全不一樣。當然,這個世界也同時發生很多不安全的事。但我認為旅人都有判斷能力,知道什麼時候要加倍小心。」

他總結道,只要事前做好準備和資料收集,其實這個世界有很多地方都可以自助遊。正如聖奧古斯丁(St. Augustine)所說:「世界是一本書,不旅行的人只讀了其中的一頁。」(The world is a book and those who do not travel read only one page.)

上文節錄自第169期《香港01》周報(2019年7月2日)《資深背包客阿翔:世界就像一本書 旅遊助加深印象》。

