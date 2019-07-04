【空間不足】日本共享汽車「零行程」現象　租車為午睡、練英語

日本近年來潮興共享汽車，租車點遍佈城市大街小巷的停車場。用家可以利用手機程式，以10、15分鐘為單位租用汽車，每分鐘價格約13日圓。 不過當地有調查顯示，不少人租車並非用作交通工具，而是將汽車當成房間使用，在車裏午睡、食便當、打電話等，希望在忙碌生活中覓得一處私人空間。

日本共享汽車：日本自動車檢查登錄情報協會（AIRIA）資料顯示，2017年，日本平均每戶僅擁有1.06部車，創下1999年以來最低記錄。（Getty Images）

在日本東京等大城市，擁有一輛汽車意味必須租用或購買昂貴停車位，加上公共交通便利，令愈來愈多市民索性選擇不買車。

順應這一潮流，當地自2009年開始湧現多間共享汽車公司，提供平價又便捷的租車服務。當地傳媒《The Japan Times》報道，共享汽車服務註冊人數2014年達到46.5萬人，短短5年間增長逾70倍。

參考三間主要共享汽車公司，用家每月繳付約1000日圓（72港幣）會員費，使用服務時按時間計費，還需支付每公里16日圓（1.2港幣）的油費。

日本共享汽車：用家通過手機App即時租車，也有共享汽車公司提供IC卡租車服務。（Orix CarShare）

由於租車費用與路程掛鉤，共享汽車公司會紀錄顧客的行車距離。據《朝日新聞》報道，擁有23萬會員的Orix CarShare公司（オリックス），去年分析數據時發現一個奇怪現象，正正是不少用家的行駛路程為零，即他們實際上並未駕車上路。

另一間公司Times 24（タイムズ２４）也發現相同現象，於是針對120萬會員進行調查，詢問人們究竟為何租車。令公司意想不到的是，用家給出的答案五花八門：上班時間出來小憩一陣、找不到儲物櫃時暫放行李、給電話充電……

共享汽車的用途遠不止這些。日本電訊公司NTT Docomo（ＮＴＴドコモ），去年也開展類似調查，400位受訪者中有50人曾經是「零行程」共享汽車用家，在車裏打電話、食飯、看書、避雨等等，甚至有人試過租車練習說英文、唱歌、自拍。

日本共享汽車：據當地傳媒報道，2014年全國逾1.2萬汽車用於共享汽車服務。（相片來源：Twitter@comet_9819）

日本專欄作家鹿島智廣（プチ鹿島）評論，推銷行業等從事外勤工作的職場人士，很有可能成為「零行程」用家，因這班人並無固定場所休息、食飯，隨處可見的共享汽車正好提供這樣的場所。

專門分析汽車情報的網絡傳媒《Car-nalism》（カーナリズム）則撰文稱，與家人朋友共住的年輕人，或因缺乏私人空間而租用共享汽車。他們可能擔憂在自己房間唱歌、朗讀會打擾他人，或希望有安靜空間集中精力，或認為被人發現會感到害羞。

日本共享汽車：日本城市的居住成本與日俱增。（路透社）

英國傳媒BBC去年報道，東京人均居住面積約為205平方呎，全國各城市均值為237平方呎。在香港，這一數字則是170平方呎。這或許也能說明，為何日本民眾願意租一輛汽車，在15、30分鐘內擁有自己的「房間」。

不過「零行程」用家並不受一眾共享汽車企業歡迎，因這種做法會減少公司按路程計費的收入。

（綜合報道）