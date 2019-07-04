妒忌女友太愛貓　澳洲華裔男怒扔貓入垃圾槽　被判10年內禁養寵物

澳洲悉尼（Sydney）21歲華裔男子余岳（Yue Yu，音譯）懷疑因為其女友太過愛她的布偶貓（Ragdoll cat）「希巴拉」（Hibala）而心生妒忌，竟然兩次虐待貓，導致貓咪身體嚴重受傷。法庭周一（1日）裁定余岳兩項虐待動物罪名成立，判罰款6000澳元（約3.3萬港元）、接受兩年社會服務令及3個月的強化懲戒令，同時禁止他在10年內購買、收養或看管任何動物。

余岳在2018年4月27日將希巴拉扔到7樓下面的垃圾糟，幸好當晚有人發現希巴拉被卡在垃圾槽的底部，於是將牠救出來。獸醫檢查後發現，希巴拉的尾巴嚴重骨折及尾骨突出，而且嚴重發炎，由於大部分的尾巴組織已壞死，只能切除來保住性命。

直到同年6月，女友因為要出國而把希巴拉交由余岳照顧，當她要求對方傳送希巴拉的照片後，卻發現牠的鼻子受傷，於是請余岳帶愛貓去看獸醫，然而余岳拒絕，因此她決定拜託另一名友人。獸醫後來證實愛貓的左前爪嚴重骨折，眼耳鼻均受傷，需要接受手術切除貓爪嚴重受感染的部分。女友回國後決定離開余岳，並帶着愛貓搬走。

法官斯蒂爾（Gary Still）稱，余岳很快便認罪，因此沒有判他入獄，「我實在不知道要對一個會把貓扔入垃圾糟的人說甚麼才好」；澳洲皇家防止虐待動物協會（RSPCA NSW）高級督察邁耶斯（Scott Meyers）則說，「出於妒忌而傷害一隻動物，而牠是屬於自己的伴侶並得到其寵愛，還讓牠長時間受苦，是麻木不仁的表現，令人非常震驚」。

（綜合報道）