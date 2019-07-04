荷蘭阿姆斯特丹擬大幅改造紅燈區　櫥窗女郎或絕跡

提到荷蘭阿姆斯特丹，很多人自然會聯想起市中心的紅燈區——「櫥窗女郎」穿上誘人裝束擺弄身姿，吸引別人走進屋內共度激情時光。不過隨愈來愈多遊客前往紅燈區遊覽，性工作者受到愈來愈多滋擾。阿姆斯特丹首位女市長霍爾塞馬（Femke Halsema）周三（3日）提議大幅改造紅燈區，禁止在櫥窗展示性工作者，甚至將紅燈區遷往別處。

荷蘭阿姆斯特丹紅燈區：紅燈區佈滿「櫥窗女郎」，她們穿上誘人裝束擺弄身姿，吸引別人走進屋內共度激情時光。（美聯社）

▼想觀看紅燈區更多的相片，請點擊以下圖輯：

阿姆斯特丹市政府發表《阿姆斯特丹櫥窗賣淫的未來》（The Future of Window Prostitution in Amsterdam）報告，提出四項計劃，包括結束在櫥窗展示性工作者的做法、發牌監管性工作者、減少市中心妓院數目和關閉全數妓院搬遷。報告也建議仿傚德國漢堡（Hamburg），為「色情地區」設置明確的出入閘口。

市長霍爾塞馬解釋，提出有關建議是源於阿姆斯特丹的社會轉變。她提到，人口販賣問題有上升趨勢，加上愈來愈多遊客前往紅燈區，並用電話拍下性工作者的相片，「很多在當地工作的女性都感到被羞辱，亦有被嘲笑」，所以提出改造措施。有關計劃將提交到市政廳會議，與居民和業界討論，再選出其中一項建議交付市議會表決。

荷蘭於2000年將賣淫合法化，過去政府亦曾提出建議管制紅燈區，但性工作者和相關業界均反對，擔心影響生意。霍爾塞馬強調，將賣淫合法化讓女性能夠自主，目前無計劃禁止賣淫，而提出措施是希望保障女性的工作條件、減少罪案和復興運河一帶有500年歷史、列為聯合國教科文組織世界遺產的社區。

有性工作者工會成員認為，如果政府決定禁絕櫥窗女郎，所有性工作者都要轉到地下活動，需要花費更多人力監管。她表示，很多人都較喜歡在櫥窗後工作，環境較衛生而且可以與客人有眼神接觸，但無可否認同時亦會遇到遊客的不禮貌對待。

（路透社／英國廣播公司）