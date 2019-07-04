珍珠奶茶後到鹹豆漿！東京台式早餐店大排長龍　日網友：上癮了

台灣是美食天堂，近來飲料「珍珠奶茶」紅遍日本，還出現了利用珍珠製成的像是珍奶拉麵、珍珠麻婆豆腐、珍珠奶茶泡飯等等，讓人大開眼界。 最近又有人發現日本東京街頭出現了一家「台式早餐店」，門口出現了大排長龍的場景，文青風的店面加上台式豆漿的好滋味，讓日本網友大讚：我吃上癮了。

【圖輯】爆紅東京台式早餐店「東京豆漿生活」的食品及店內環境（點圖瀏覽）↓↓↓

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網友在PTT發文寫道，繼台灣珍奶「進擊」日本人後，東京一家在五反田、名為「東京豆漿生活」的台式早餐店也大排長龍，以美食網誌為主的日本網站「食べログ」，也有網友發文分享表示，星期六下雨天的早上7時35分到店舖，並排在第五個，結果到了7時54分的時候，排隊人數就超過20人，但因為店内只有約18個座位，所以他其實吃得蠻快，加上還有人外賣，但他吃得很滿意，所以打算平日再回訪一次。

店內飲品有賣一般豆漿、鹹豆漿、黑糖豆漿、胡麻豆漿，未加稅的價位約是從260日圓至380日圓不等，食物的話像是燒餅油條、紅豆酥餅、蘿蔔絲酥餅、蔥肉酥餅也都有販售，平均未加稅的價位大概為220日圓，而店内的裝潢和台灣落差較大，走的是一種日式文青風的感覺，最受歡迎的人氣商品則是「鹹豆漿」。

網友看到則紛紛留言說「台灣什麼東西去日本都大賣」、「掛個台灣名字，對日本人好像有點點吸引力」、「鹹豆漿，日本人意外地可以接受」、「很好，我覺得台灣食物真的挺有競爭力的」；但也有人表示「才排十幾個人」、「日本不是早餐都習慣在家吃？」、「日本不是不流行早餐店」、「豆漿一杯260好貴」、「這店面失敗，真台式早餐店請蓋成鐵皮屋」。

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