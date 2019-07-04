白人至上與反特朗普團體齊撐場　美國國慶慶典中見社會分裂

周四（4日）正值美國國慶兼獨立日（Independence Day），總統特朗普（Donald Trump）授意以「向美國致敬」為主題舉辦慶祝活動，種種高調部署招致不滿，有國內人士批評特朗普將國慶紀念日政治化。 紅白藍三色煙花點燃，坦克、軍機駛入華盛頓國家廣場，這場盛大慶典自然不缺觀眾。當中「捧場」的包括兩個敵對陣營——白人至上主義者（white supremacist）和反法西斯主義者（Antifa，即anti-fascist），繼續反映美國民意兩極化。

美國獨立日：特朗普此前稱，慶典將展示坦克與大型煙花表演，更會出動全球最先進的戰機。（路透社）

當地傳媒報道，美國多個白人至上種族主義團體，將前往首都華盛頓（Washington D.C.）參加國慶日慶典，親眼見證特朗普發表演說。

這當中包括極右團體The Proud Boys，自2016年成立以來，其成員多次捲入暴力事件，包括襲擊特朗普反對者、智障人士等等。The Proud Boys已被人權組織南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）列為「仇恨團體」（hate group）。

美國獨立日：極右團體The Proud Boys成員6月在佛羅里達州（Florida）聲援特朗普宣布競選連任。（Getty Images）

除卻參加國慶慶祝活動，該團體計劃周六（7日）在當地自由廣場（Freedom Plaza）舉行集會，組織者估計吸引數以千計人士參與。據報活動邀請特朗普的前任競選團隊顧問斯通（Roger Stone），他素來與這個團體交往甚密。有集會搞手向傳媒透露，將會有很多人來到華盛頓參與7月4日這場「特朗普盛會」(Trumpstravaganza)。

The Proud Boys還稱將舉辦「VIP活動」，在網上售賣標價200美元（1558港幣）的門票。他們早前預約一間帶泳池的天台酒吧、以及國際間諜博物館（International Spy Museum），引發民眾不滿，之後兩個商家均取消預訂。

美國獨立日：極右團體與反法西斯主義者5月在加州一場集會對峙。（Getty Images）

與一眾極右組織對應，反法西斯主義陣營也將來到獨立日慶典，還會在現場放飛「特朗普Baby」氣球。Black Lives Matter等逾20個團體以「All Out D.C.」為旗幟，周六將遊行至自由廣場，抗議白人至上主義者的集會。

美國獨立日：當地反特朗普人士周三（3日）在林肯紀念堂高舉「特朗普Baby」氣球。（Getty Images）

不過華府民眾則或許對這場熱鬧並不感興趣，皆因不少人近來怨言重重，抗議當局斥250萬美元（約1947萬港幣）巨資籌備慶典。美國傳媒《Quartz》評論，今年參加國慶日慶祝活動的當地民眾或將減少。

美國獨立日：華府民眾周四（4日）在國家廣場觀看國慶日煙花匯演。（路透社）

（綜合報道）