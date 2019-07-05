【日本限定】Uber Eats聯乘長者？　阿婆當「步兵」徒步送拉麵

Uber Eats是香港其中一個受歡迎的外賣速遞服務，在日本的有關服務，則出現別樹一格的現象。 彭博社周五（5日）報道，由於人口老化及勞動市場萎縮等問題，愈來愈多日本長者報名參加做送外賣的「步兵」，甚至出現阿婆穿波鞋送拉麵的情況。

日本Uber Eats：Uber行政總裁霍斯勞沙希表示，日本不少老人參加Uber Eats步兵送餐。（法新社 ）

Uber積極開拓世界各地業務，雖然在日本的共享車計劃受阻，但旗下Uber Eats反而成功入鄉隨俗。

彭博社報道，日本人口老化問題嚴重，成人尿片比嬰兒尿片更好賣，不少長者為賺多一些錢，選擇參與外送服務「搵兩餐」，加上當地勞動力市場萎縮，為長者帶來了機會。

Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，日本不少長者成為Uber Eats步兵。但與大多數人不同，這些長者並非使用單車送餐，而是選擇徒步。他形容：「這是日本獨有的現象，我們希望可以推廣至視界其他角落。」

日本Uber Eats：彭博社報道，日本人口老化問題嚴重，成人尿片比嬰兒尿片更好賣。（法新社 ）

目前Uber Eats在日本逾十個城市提供服務，涵蓋過萬家餐廳，並擁有1.5萬名步兵。霍斯勞沙希指出，Uber Eats已覆蓋美國七成人口，惟在日本僅覆蓋日本人口15%，所以該服務在日本仍有很大成長空間。

目前Uber在日本的全職員工僅有100多人，為支持Uber Eats業務，公司計劃2020年增聘多三成人手，主要為管理、營運及銷售等職位。至於共享車計劃，公司亦尋求與當地的士公司建立合作夥伴關係，希望逐步進軍日本市場。霍斯勞沙希相信，Uber Eats的成功將成為公司大幅進軍日本的一大助力。

（綜合報道）