歐盟委員會女主席馮德萊恩　解構德國「von」氏的貴族淵源

德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen），將接任容克（Jean-Claude Juncker）成為歐盟委員會首位女主席。這位60歲的政壇老手出名雷厲風行，在國內曾被不少人士視作德國總理默克爾（Angela Merkel）的接班人。 第一次聽說這個名字，可能不少人也會注意到她的姓氏相當特別。即使在德國，姓氏中包含「von」、「von der」的人也並不常見，背後更有一段特別歷史。

馮德萊恩於1986年嫁予醫生海科（Heiko von der Leyen），她如今的姓氏正是冠夫姓得來。海科是馮德萊恩家族的後人，早在18至19世紀，這個家族曾代代經營絲綢紡織及售賣事業，在德國一度聲名顯赫。1786年，這個富有的商人世家被封為貴族，此後還獲得拿破崙一世、普魯士國王加封。

家族名稱「von der Leyen」中，「von」相當於英文中的「of」或「from」、「der」則是「the」，而「Leyen」取自家族發跡的村莊萊厄（Leye）。因此從字面上解釋，馮德萊恩的意思是「來自萊厄」。

新任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與丈夫海科（Heiko von der Leyen）。（Getty Images）

要數德國最有名氣的「von」姓人物，當然是德意志帝國首相俾斯麥（Otto von Bismarck），也是說他的名字意思是——來自俾斯麥的Otto，而俾斯麥就是薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）北部的一座城鎮，而這位一代首相的家族正是來自這裏。

這些貴族姓氏可追溯至中世紀，德國貴族們為了與平民階層區分，於是在名字裏加上「von」或「zu」等中介詞，後面的姓氏則是他城堡或封地的名稱。這就跟今日英國王室「of」的用法相同，例如英國威廉王子就是HRH Prince William Duke of Cambridge（劍橋公爵威廉王子殿下）。

說起德國的von姓，最大名鼎鼎的當然是俾斯麥（Otto von Bismarck）。（Getty Images）

平民的姓氏 跟職業相關

同樣有趣的是，農民或工人階級的普羅大眾，其姓氏往往就是他的職業，如Bauern（農民）、Becker（麵包師）、Muller（磨坊工人）、Schumacher（鞋匠）、Schneider（裁縫）、Schmidt（鐵匠）、Weber（紡織工人）、Fischer（漁夫）等，都是今時今日在德國相當常見的姓氏。

不過，並非德國所有姓氏裏有「von」的人都跟貴族有關，北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因、下薩克森及威斯特法倫等地區，許多家庭的姓氏都有「von」，用以表最早的祖籍來源。

末代德意志皇帝及普魯士國王威廉二世（中），於一戰戰敗後流亡。威瑪共和國成立，貴族制度也壽終正寢。（Getty Images）

君主制廢除 要姓von只靠傳承或嫁人

不過第一次世界大戰後，德國於1918年廢除君主制、改行共和制，舊的貴族制度自然也不復存在。當局宣布允許民眾保留姓名中「von」「zu」等字眼，但它們不再象徵貴族銜頭，而是僅作為姓氏的組成部分，仍然可以傳給子孫、配偶。因此，自1919年以後，德國就沒再出現新的「von字輩」。

除卻德國，歐洲其他地區也有類似的命名方式，例如奧地利人姓氏中出現「van」這個字眼，同樣意味他的祖輩很可能是貴族。而在荷蘭、瑞典等地，「van」在傳統上並非貴族專用，普通人也可以用這個詞組成姓氏。

1960年代美國電影《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）中的Von Trapp家族，他們來自奧地利。（Getty Images）

來到今天，這些特別姓氏卻有機會為主人帶來麻煩。與德國的寬容做法不同，奧地利政府對此類姓氏的繼承，實行相當嚴苛的管制。例如嫁給「van」姓人士，也不允許改成配偶的姓氏。

這種做法在當地引發不少爭議，有人為此入稟法院，更有持德國、奧地利雙重國籍的人，因此放棄奧地利人身份。惟當局認為，這些特殊姓氏曾象徵貴族，必須謹慎處理，否則很可能違背眾人平等的原則。