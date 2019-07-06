【城鄉差異】啼叫聲擾人清夢　法國退休夫婦難忍　入稟狀告公雞

居住在城市的人或者都渴望有朝一天能夠「歸園田居」，擁抱大自然的寧靜，遠離煩囂。不過，又有誰說過鄉郊生活必然是靜默無聲？ 法國一對夫婦退休後到奧萊龍島（Oléron）靜居，以為能夠過上悠遊的生活，怎料鄰居的公雞在清晨時份發出響亮的雞啼聲，擾人清夢。夫婦向鄰居投訴不果，最終將公雞告上法庭。案件周四（4日）於羅什福爾（Rochefort）的法院審理。

大約15年前，比龍（Jean-Louis Biro）和安德里厄（Joëlle Andrieux）在聖皮埃爾－多勒龍（Saint-Pierre-d'Oléron）的村莊建屋，退休到當地享受大自然的寧靜。但自2017年，鄰居費索（Corinne Fesseau）飼養的公雞莫里斯（Maurice）不斷發出響亮的雞啼聲，造成騷擾。

夫婦向費索投訴，要求她令莫里斯閉口，但情況無改善，最終將公雞告上法庭。案件周四審理，預計9月5日或之後方有裁決。被告莫里斯和原告人夫婦均未有上庭，費索則代表莫里斯上庭，避免公雞引起混亂。

費索指，自己在當地居住35年，飼養的公雞從未騷擾到任何人。她表示，投訴的鄰居是城市居民，每年只會到當地幾次，形容這是法國城鄉差異的問題。費索說：「解決方案是要讓人了解到鄉村仍是鄉村，我們必須容忍公雞的啼聲。」公雞是法國的國家象徵，費索更言要保護國內所有的公雞。

費索的護雞行動得到大力支持，拯救莫里斯的網上請願書獲得近12萬人簽署。自稱是費索和莫里斯委任律師的帕皮諾（Julien Papineau）指，有信心法院會做出有利於委託人的判決。他表示，公雞不是異常、讓人無法忍受的大麻煩。

聖皮埃爾－多勒龍市長敘厄爾（Christophe Sueur）指，這是現代社會更深層問題的一個例子。他認為，問題是彼此不再互相包容，強調應該保護鄉村傳統聲音，形容斑鳩、海鷗和拖拉機聲響都是讓島嶼美麗的原因，「聲音景觀非常重要，是景觀魅力的一部分。」

（美國有線新聞網絡／英國廣播公司）