【加州地震】火環帶趨活躍？　專家憂將有強震

美國南加州當地時間周四（4日）發生6.4級地震後發生多次餘震，當地時間周五（5日）晚上8時20分再發生7.1級地震。 地震頻頻出現，令專家憂心將會再發生大地震。

全球有多個地震帶，包括「惡名昭彰」的環太平洋地震帶，俗稱「火環」。（台灣中央氣象局網站）

要談加州地震，就不得不提它位於俗稱「火環」（Ring of Fire）的環太平洋地震帶。區內的地震及火山活動眾多。日本、台灣、印尼，還有美國西岸等，都位處這個地震帶。全球約80%的地震，都發生在環太平洋地震帶。在這個地震帶上，也有超過450座火山。

美國地震學家瓊斯（Lucy Jones）博士表示，加州未來幾日發生大地震的機率有5%。

加州位於聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）之上，後者是北美洲一頻繁活動的斷層。斷層長約1287公里，位於太平洋板塊和北美洲板塊交界處的錯動性板塊。它最近一次引發的大地震發生在1906年，即是黎克特制7.8的三藩市大地震。

該次地震深埋不少美國人的記憶之中，類似這兩天頻繁而明顯的地震活動，難免會令人猜想恐怖的災害會否重演。

火環帶地震：加州為應對不時發生的地震，制訂名單列出需要改善的建築物。圖為三藩市街景。（VCG）

地震頻生 專家憂心骨牌效應

「火環」地震帶有變得活躍的跡象。2018年8月19日它錄得53次強度達到4.5級或以上的地震，至於在2018年8月20日，也有16次，2日合計達到69次。這些地震相繼在印尼、日本、斐濟等地或海域發生，當時已有不少專家擔心未來會有「骨牌效應」，即再有大地震出現，並憂心會在美國西岸的加州發生。

美國科羅拉多州立大學（Colorado State University）地球物理學教授阿斯特（Richard Aster）認為，加州的情況令人擔心，遠超過大部分人的想像。他稱過去加州發生多次地震，但大地震則較少，而加州人口達到近4,000萬人，他憂心一旦有大地震發生，會造成嚴重傷亡。

美國地質調查局（USGS）的看法相對沒那麼緊限。當局估計類似1960年那種大地震，大約每隔200年發生。USGS相信，未來30年該處僅有2%機會發生如此強烈的地震。此外，對於三藩市灣區來說，真正的威脅並非類似1906年那種地震，而是發生在聖安德列斯斷層的斷層區段（segment），即名為海沃德斷層（Hayward fault）或羅傑斯克里克斷層（Rodgers Creek fault）、震級較細（約7級）的地震。

加州地震：美國加州聖貝納迪諾縣（San Bernardino）一間沃爾瑪（Walmart）超市在經歷7月4日、5日發生的大地震後，現場一片狼藉。罐裝食物從貨架上跌落，醬汁灑至滿地。（美聯社）

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（綜合報道）