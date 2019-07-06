希臘料變天　為何「改革者」齊普拉斯岌岌可危

希臘7月7日即將迎來國會大選，民調顯示，現任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的政府贏面低，將會輸給中間偏右的新民主黨（New Democracy party）。 希臘在捱過差不多10年後，終於走出國債危機，為何現時希臘人民又想更換領導人，踢走現時的總理齊普拉斯？當地年輕人失業率至今仍高達40%，長期低薪、失業問題使得很多年輕人不相信政府，也有年輕人稱：「我們是從最壞之中揀選最好。」

希臘大選：總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（Syriza）在2019年5月的歐洲議會選舉大敗。（Getty Images）

提前的大選 料齊普拉斯落台

這次是希臘國會的提前大選，總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（Syriza）在5月的歐洲議會選舉大敗，落後在野的新民主黨（New Democracy party）約9個百分點，迫使齊普拉斯提前解散國會，重新舉行大選。

外界預料齊普拉斯的形勢不樂觀，目前民調顯示，新民主黨的支持率領先激進左翼聯盟，新民主黨可望在國會300個議席中，拿下過半數的155至159席，意味總理將會換人。

希臘大選：希臘走過國債危機，但仍深陷於低薪與失業的社會問題。（Getty Images）

選舉背後的民怨：失業、低薪

齊普拉斯形勢不利的背後，是很多對心懷不滿的年輕人。英國廣播公司（BBC）訪問22歲的斯塔夫里迪斯（Tasos Satvridis）指，他準備在完成大學學位後就離開希臘，去其他國家找出路，「我有很多朋友都打算出走，希臘的薪水太低了，經濟狀況很差。」他又形容「我們的經濟危機歷時比想像中還要長很多，我們都累了」。

31歲的髮廊職員Artemis Gretsa指，「他們說他們會帶來改變，會提升薪水，他們說會讓我們走出緊急財政援助。」但她稱現在對這個政府感到失望，打算投票給新民主黨。

希臘大選：希臘政府與歐盟達成的救助協議在國內引起巨大分歧。（Getty Images）

齊普拉斯「轉型」失敗？

2015年，希臘當時仍深陷債務危機，新臉孔齊普拉斯帶領激進左翼聯盟在國會大選中擊敗新民主黨，成為歐洲第一個公開反對緊縮政策而當選執政的政黨，齊普拉斯也是最年輕的希臘總理，讓當地人覺得是希臘的新開始。

齊普拉斯的民粹政府，最初揚言要廢除政府與債權國的協議，又舉行公投，希望強逼債權國就範，但德國等歐盟債權國根本不為所動，齊普拉斯發現此路不通後，其實便開始「轉型」，他展示妥協態度，同意推行更多改革，以緊縮政策換取歐盟的巨額救助資金，把希臘繼續留在歐元區。

媒體把齊普拉斯稱為「不情願的改革者」，齊普拉斯自己也指，當時妥協是唯一選項，因為當年已嘗試各種方法解決債務問題，可惜卻無功而返，最終只能接受現實。而他與歐盟達成的救助協議，也很快引起希臘國內嚴重分歧，尤其是極左派的不滿。

希臘經濟逐漸走出低谷，經合組織的報告估計，希臘2018年經濟增長2%，2019年有望為2.3%，但市民的感受則是「受夠了苦日子」，25歲以下年輕人的失業率從2013、2014年的近60%，降回現在的近40%，但仍然是很高。

希臘大選：米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）畢業於美國哈佛大學，來自政壇世家，父親是希臘前總理。（Getty Images）

熱門接任人來自政壇世家

新民主黨的領袖、下任總理熱門人選是51歲的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），他畢業於美國哈佛大學，來自政壇世家，他的父親是希臘前總理老米佐塔基斯（Konstantinos Mitsotakis），他的姐姐也當過希臘外長。

新民主黨在2004至2009年是希臘的執政黨，2011至2015年聯合執政，當地不少人甚至認為該黨要為債務危機負責，但當地人對現行經濟的不滿，讓他們把希望再交給之前的執政黨。希臘年輕人斯塔夫里迪斯（Tasos Satvridis）便指，「事實上，我也是責怪他們（新民主黨）的。但我相信米佐塔基斯作出了很多改變，我同意這政黨提出的經濟計劃，我相信它會協助我們走出這環境。」他又指「我們2015年時為了意識形態投票，但我們看不到任何改變。我現在更關心經濟措施。」

19歲的Giannis Reklos更指，他決定選新民主黨，那是因為是從最壞之中，揀選最好。

（綜合報道）