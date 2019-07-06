【世界接吻日】為何叫French Kiss？　法式之吻由來與軍人有關

每年的7月6日是世界接吻日（International Kissing Day）。有關接吻的英文詞語，很多人會想到「French Kiss」，但為何要把這種「舌吻」方式稱為「French Kiss」？原來此詞在美國出現再走向世界，既與法國有關係，也與軍人有關。

作家：歸功於到過歐洲的美國軍人

美國有線新聞網絡（CNN）報道，根據作家Sheril Kirshenbaum的著作《接吻的科學》（The Science of Kissing），此詞大概在1923年進入英語世界。這位作者指，沒有人清楚確實原因，但很有可能與當時前往法國的美國人有關，他們部份人在逗留期間結識當地人，繼而再有接吻的互動，而法國人喜愛的接吻方式，就正是有「多一點的舌頭動作」。

美國出現「French Kiss」一詞，但Sheril Kirshenbaum稱，一直到世界第二次大戰後，美國人才真的「適應」法式接吻，她將此「功勞」歸於那些到過歐洲的美國軍人，認為是他們把這種習慣進一步帶到美國。

世界接吻日：2012年7月，俄羅斯有快閃活動慶祝「世界接吻日」。（視覺中國）

法國有「Galocher」一詞

事實上法國並沒有「French Kiss」一詞，對當地人來說，這種方式只是一種普通的接吻，直至非常後期的2014年，當地字典才收錄「Galocher」一詞，意指是「用舌頭接吻」。但當地的學院派，目前對此詞仍相當抗拒。

西方把鼻尖碰鼻尖稱為Eskimo Kiss。（Getty Images）

Eskimo Kiss

西方也有「Eskimo Kiss」一詞，意指鼻尖碰鼻尖的親暱行為。但為何叫Eskimo呢？事實上，這並非愛斯基摩人的傳統接吻方式，而是源於一個誤會。CNN過去報道，荷里活早期有一部拍攝愛斯基摩人分支的紀錄片，但實際上裏面有很多場面都是預先安排，在導演的設計下，片內出現母親與嬰兒鼻尖碰鼻尖的場面，成為「Eskimo Kiss」一詞的由來。

（美國有線新聞網絡）