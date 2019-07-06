蘇丹人由不滿物價　到上街推翻總統　抗爭193天全記錄

經濟長期困窘的蘇丹在2018年12月決定將民眾主要食糧麵包加價兩倍，觸發大型示威。民眾連日上街抗議物價高漲和基本商品短缺。這為其獨裁總統巴希爾（Omar al-Bashir）下台，以及該國顛簸難走的民主之路揭開序幕。

蘇丹民眾生活本已艱苦，政府卻將一條麵包的價格由1蘇丹鎊（約0.16港元）加價兩倍至3蘇丹鎊（約0.49港元），加上跟隨國際貨幣基金組織（IMF）建議取消向汽油和小麥提供補貼，在2018年12月25日觸發大型示威。民眾的訴求抗議物資短缺與物價高漲，到後來演變成要求巴希爾下台。

蘇丹政變：巴希爾治下的蘇丹人權狀況差劣，經濟一蹶不振，他卻能保住總統之位長達30年。（路透社）

2019年2月19日：巴希爾宣布國家進入緊急狀態、解散政府、成立看守政府，禁止所有不獲批准的集會，以及給予保安部隊權力去鎮壓示威。

4月6日：蘇丹喀土穆（Khartoum）軍方總部有示威者進行靜坐及遊行，多市都有類似情況。保安部隊在鎮壓期間，殺死22名靜坐的人。

4月7日：巴希爾召集緊急會議，消息人士指他正考慮向軍方移交權力。

4月11日：蘇丹軍方回應示威者要求推翻並拘捕巴希爾，未來2年掌權，並宣布國家進入為期3個月的緊急狀態。不過示威未有結束，民眾一直要求由文人過渡政府管理國家，加上蘇丹國防部長奧夫（Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf）被指與巴希爾太親近，他上任僅1天便下台，由軍方將領布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）頂上。

蘇丹政變：蘇丹國防部長奧夫（Awad ibn Ouf）接任過渡軍事委員會主席1天後便辭任。他被指涉及達爾富爾的大屠殺，且與巴希爾關係密切。（路透社）

5月15日：4月上旬之後一段時間，軍方與民眾在過渡政府由誰主理的議題上拉鋸。直至5月15日軍方及反對派領袖宣布談判有進展，在3年過渡期之間，會組成內閣以及一個為數300人、全是由文人組成過渡立法機構。

6月3日：賈賈威德民兵組織（Janjaweed）在首都屠殺靜坐示威者，造成最少136人死亡、約70名婦女被強姦，至少40具屍體堆積在尼羅河畔，當地事後還不斷零星的暴力鎮壓事件。

6月4日：蘇丹安全部隊6月3日在首都喀土穆驅趕靜坐的示威者，大規模鎮壓造成至少35人死亡，數百人受傷。過渡軍事委員會主席布爾漢當天表示，已決定取消之前與示威團體達成的相關協議，並在9個月內舉行大選。

7月5日：在非洲聯盟（African Union）和埃塞俄比亞斡旋下，蘇丹軍政府與反對派重啟談判，調解人員當天終於宣布兩方達成協議，同意在未來至少3年的過渡期間共享執政權力。當地不少居民在街頭歡呼慶祝。