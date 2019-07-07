美國科學家首次成功清除HIV病毒　完全根治愛滋病不是夢

愛滋病被稱為不治之症，是因為現今人類沒法完全清除病毒。但科學家近日終帶來曙光：一隊美國研究團隊成功利用兩種特殊技術，清除老鼠體內的HIV病毒，治癒愛滋病或再不是夢。

HIV病毒可以隱藏在人類細胞中休眠不被發現，等待機會再度繁殖。（Getty Images）

美國天普大學路易斯坎兹醫學院（Temple Lewis Katz School of Medicine）與内布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）合作團隊，發現了可能成為治癒愛滋病的方法。

隊伍利用經LASER ART技術處理的抗反轉錄病毒（ARVs），與 CRISPR-Cas9 基因剪輯技術在29隻老鼠身上試驗，成功把三分之一老鼠體內的HIV病毒完全消除。

納米與基因技術同時使用

ARVs是現時對抗HIV病毒的最有效方法，儘管藥物能阻止HIV病毒繁殖並控制病程，但並不能真正完全清除病毒。HIV病毒會隱藏在細胞中，等待藥效過去或患者免疫力下降時再度繁殖。這意味病人必需要長期服用ARVs藥物，並受藥物副作用困擾，以避免病情惡化成愛滋病威脅生命。

研究團隊利用新方法LASER ART技術處理ARVs，經處理的ARVs包裹在納米晶體內，協助藥物鑽進HIV可能休眠的細胞內並減慢釋放速度，以擴大藥效對付病毒。

再利用經CRISPR-Cas9的基因剪輯技術，可協助分離隱藏在細胞內的HIV病毒，讓ARVs藥物對隱藏病毒起作用。單獨使用經處理的ARVs及CRISPR都沒法達到有效治療作用，但合拼使用就有很大效果。

在實驗成功中的老鼠中，老鼠體內的血液、骨髓、淋巴組織都無發現HIV蹤跡，這可謂人類對抗愛滋病的首個完全勝利。

傳統治療可有效控制病程，但無法完全清除病毒，因此病人需長期服用藥物。（Getty Images）

HIV走進人體就成了基因疾病

有關發現已在最新一期的期刊《Nature》上刊登，其中一名論文主要撰寫人，天普大學神經病毒及綜合神經愛滋病中心主管哈利利（Kamel Khalili）表示，長久以來人類把HIV視為感染病毒：「但當HIV走進人體，那就成為了有如基因疾病一樣，因HIV會利用人類基因躲避治療，因此治療HIV需要用基因的方法。」CRISPR技術就是活用基因片段辨識，把隱藏在細胞中的HIV病毒分離出來，加以消滅。

不過由於整體成功率偏低，有關方法還需進一步改進。研究團隊未來將在猩猩一類，同樣可感染愛滋病且接近人類的生物身上做實驗，期望進一步進行臨床實驗並最終成為治癒愛滋病的方法。

（TIME）