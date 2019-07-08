英國打散工維生者3年增兩倍　勞動力往往「用完即棄」

最新研究顯示，在「零工經濟」（Gig economy）浪潮下，勞工權益正在式微，英國零工經濟規模過去三年間增長超過一倍，目前估計有470萬人在兼職平台打散工。

英國工會聯盟（TUC）和赫特福德郡大學（University of Hertfordshire）的研究顯示，處於工作年齡的成人中，有一成在零工經濟平台打工，比率是2016年的兩倍。

英國《衛報》報道指，這份報告顯示，「優步（Uber）和餐飲外送平台戶戶送（Deliveroo）等數位平台迅速發展，引發世界工作型態革命」，但是「隨着朝九晚五的傳統工作型態逐漸瓦解，勞工權益卻無法跟上腳步。」

英國打散工人數升至470萬

報告根據一份針對2235名16至75歲英國居民的民調指出，處於工作年齡的成人，每周至少一次會從網路平台打散工，人數自2016年的230萬人（約4.7%），上升至現今470萬人（約9.6%）。

英國廣播公司（BBC）報道指，報告顯示「工作型態變遷」。英國工會聯盟秘書長奧格雷迪（Frances O’Grady）表示，這些發現說明「勞工為了勉強維持生計，多麼努力奮鬥」。她表示，「為數龐大的勞工被迫在沒有保障的零工平台接工作，而且他們通常還有其他工作。惟這些零工平台往往不讓勞工享有權利，而且對待勞工的態度就如用完即棄，好像Uber一樣」。

年輕族群最可能透過手機應用程式接案打工，16至34歲的人之中，將近三分之二一周上平台接工作一次。（Alejandro Escamilla/Unsplash）

年輕人多用手機App打散工

英國國家統計局（Office for National Statistics）2017年估計，零工經濟勞動力約只佔英國總人口的4.4%。惟這份新研究採用廣義的「兼職平台工作」定義，納入了「經由網站或手機應用程式取得的有報酬工作」。

研究顯示，年輕族群最可能透過手機應用程式打散工，16至34歲的人之中，將近三分之二人一周上平台兼職一次。男性相較女性更有可能從事打散工，大多數這類人使用不只一個平台謀生。

零工經濟構成的問題在世界各國均有出現，圖為韓國電影《上流寄生族》劇照，主角一家靠摺Pizza盒維生，正是被低薪且沒有保障的工作剝削（示意圖，電影《上流寄生族》劇照）

英國下議院商業、能源暨產業策略委員會工黨籍主席里夫斯（Rachel Reeves）指出，零工經濟使勞工被低薪且沒有保障的工作剝削，政府應變的速度卻過於緩慢。

英格蘭銀行（Bank of England）貨幣政策委員會前成員布蘭奇弗勞爾（David Blanchflower），曾著書探討日漸增加的不穩定就業現象。他認為零工經濟不一定是壞事，稱民眾被2008年金融海嘯嚇壞了，以致拚命工作。

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