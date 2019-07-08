美國女耳骨穿洞出事　長出4顆腫瘤重396克

不少女生都有讓耳朵穿洞，以便戴上美麗的耳環，將臉龐襯托得更美。一名美國女子的耳朵卻因此發生問題，其皮膚組織被刺激，導致長出4顆耳瘤。她最終接受手術。把那些令她煩惱及疼痛的腫瘤切除。

來自美國賓夕法尼亞州費城29歲女子珍妮弗（Jennifer），18歲時在耳骨位置穿洞。她沒想到會出現敏感反應，疤痕在傷口痊癒後繼續不斷生長，長成腫瘤。她為免被人取笑，常用頭巾包住它們。

珍妮弗最後決定向美國知名電視節目《擠暗瘡達人》（Dr. Pimple Popper）的醫生桑德拉・李（Sandra Lee）求助。

負責進行手術的《擠暗瘡達人》（Dr. Pimple Popper）的桑德拉・李（Sandra Lee）說，即使將那些腫瘤切除，它們仍有可能長回來。（TCL影片截圖）

桑德拉指出珍妮弗所患極端的瘢痕疙瘩（keloid）也稱為蟹足腫。她在手術後拿那些腫瘤去秤重，發現4顆竟重達約396克。她說接受手術後珍妮弗的耳朵將無法如初，而那些疤痕亦有可能再度生出蟹足腫。她需要接受放射治療。

珍妮弗這4顆耳瘤不僅導致她被譏諷，更令她這11年來經常為頭痛與暈眩所苦，所幸她在接受手術後，那些症狀都消失，而且她也不用再承受他人異樣目光。珍妮弗表示：「我不需再躲藏了，李醫生給了我未來，她差不多是救了我」。

（都市報／太陽報）