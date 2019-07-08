日本京都祗園「花見小路」大火　小餐廳着火蔓延5樓房

日本京都東山區祗園町周一（8日）晚上9時15分（香港時間晚上8時15分）起火。消防廳接報，祗園町南側的花見小路上，一棟木製2層高餐廳起火，而且火勢蔓延5棟建築物。人們在數公里外也能看見火光熊熊與濃煙不斷冒出。

起火時餐廳一名員工報警，稱餐廳內已充滿煙霧。京都市消防局遂派出20多輛消防車前往撲救。

餐廳發生火災後，附近地方都被煙霧籠罩，而且火勢蔓延到附近5幢樓房。

所幸事件中無人受傷。消防部門正在調查起火原因。

附近一名54歲女街坊接受媒體訪問時表示，忽然聽到警報聲，當她走到家門口時便看到煙霧。她一邊焦急地看着火場一邊說，自己被大火嚇一跳，於是衝出家門。

花見小路是祇園知名的旅遊點，電影《藝妓回憶錄》正是在此取景。這條街的石板路、茶葉店、小酒館及餐館分佈街上，還有晚上藝妓或舞妓穿梭其中，都是吸引遊客前來拍照「打卡」之處。

↓↓↓有民眾在Twitter帳戶發布影片，可見起火的餐廳火光熊熊。

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↓↓↓火災現場附近，有大量民眾圍觀：

（綜合報道）