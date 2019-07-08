日本京都祗園「花見小路」大火　小餐廳着火蔓延5樓房

撰文：許懿安
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日本京都東山區祗園町周一（8日）晚上9時15分（香港時間晚上8時15分）起火。消防廳接報，祗園町南側的花見小路上，一棟木製2層高餐廳起火，而且火勢蔓延5棟建築物。人們在數公里外也能看見火光熊熊與濃煙不斷冒出。
起火時餐廳一名員工報警，稱餐廳內已充滿煙霧。京都市消防局遂派出20多輛消防車前往撲救。
餐廳發生火災後，附近地方都被煙霧籠罩，而且火勢蔓延到附近5幢樓房。
所幸事件中無人受傷。消防部門正在調查起火原因。
附近一名54歲女街坊接受媒體訪問時表示，忽然聽到警報聲，當她走到家門口時便看到煙霧。她一邊焦急地看着火場一邊說，自己被大火嚇一跳，於是衝出家門。
花見小路是祇園知名的旅遊點，電影《藝妓回憶錄》正是在此取景。這條街的石板路、茶葉店、小酒館及餐館分佈街上，還有晚上藝妓或舞妓穿梭其中，都是吸引遊客前來拍照「打卡」之處。
↓↓↓有民眾在Twitter帳戶發布影片，可見起火的餐廳火光熊熊。
かろうじて、うちは無事です。#祇園 #火事 pic.twitter.com/sy9smKb0hq— 杉浦 治郎右衞門 (@ichiriki_ochaya) July 8, 2019
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↓↓↓火災現場附近，有大量民眾圍觀：
https://t.co/hC2opfXwAd— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) July 8, 2019
京都・祇園の小料理店で火災です。消防などによると、８日夜、複数の木造の建物が燃え、約20台の消防車が出動。消火活動が続いているようです。（志）#祇園火事 #祇園 pic.twitter.com/p0GtaoZjqH
えらいことになってしまいました#祇園 #火事 pic.twitter.com/O8m4BvBmkU— 杉浦 治郎右衞門 (@ichiriki_ochaya) July 8, 2019
（綜合報道）