美國亞裔夫妻誤誕外國雙胞胎　怒告診所搞錯人工受孕試管

英國廣播公司（BBC）報道，美國一對亞裔夫妻透過人工受孕生下一對雙胞胎男孩。但這對雙胞胎出生時，他們的父母大吃一驚，因為他們不是亞裔。經過檢驗後，證實雙胞胎與父母沒有血緣關係；更驚人的是，這對雙胞胎彼此之間也沒有血緣關係。

這對亞裔夫婦上周告上紐約州法院，指加州一間人工受孕診所把試管搞錯了，讓他們懷了別人的孩子。根據法院文件，DNA檢測已證實這對雙胞胎與這對夫妻沒有關係，他們已放棄監護權。法律文件以AP和YZ稱呼這對夫妻，以「減輕難堪和羞辱」。他們說，多年來他們一直想懷孕，後來花了逾10萬美元進行人工受孕，包含醫療、實驗室費用、交通費和其他支出。

人工受孕是將卵子自母體內取出，在體外與精子結合，再植入子宮。這對夫妻控告加州CHA人工受孕診所的兩名男性負責人，罪名為醫療疏忽和故意施加情感壓力。根據訴狀，3月30日雙胞胎誕生後，這對夫妻看到兩個嬰兒完全不像他們非常吃驚。診所之前告知他們，是用他們的精子和卵子受孕。

其實產檢時已有徵兆，超聲波檢查出他們懷了兩個男孩，但醫生之前說，他們沒有選用男性胚胎。醫生後來對這對夫妻說，超聲波檢查不正確。根據訴狀，這對雙胞胎彼此之間也沒有血緣關係。

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