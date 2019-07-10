美國富商佩羅逝世　終年89歲　生前曾兩度角逐總統寶座

美國科技大亨佩羅（Henry Ross Perot）周二（9日）於達拉斯家中逝世，終年89歲，家人指他死於白血病。他在38歲成為億萬百翁，更曾經在1990年代兩度參加總統大選。

佩羅在1930年6月27日出生於得州，入讀海軍學院時與電腦解下不解之緣，畢業後加入IBM成為電腦推銷員，期間表現優秀，試過在1962年1月19日已經達成全年銷售目標。不過他對於自己不獲上司重用而決定自立門戶，在達拉斯成立電子數據系統（ Electronic Data Systems Inc，EDS），為美國太空總署（NASA）及多間政府部門處理數據，結果令他事業平步青雲，38歲已經成為億萬富翁。

財富雜誌《福布斯》（Forbes）4月估計，佩羅坐擁41億美元身家。

佩羅作風大膽，更非常欣賞退伍軍人的領導及處理壓力的能力。有傳他曾經在1978年伊朗伊斯蘭革命期間，曾聘請退役美國陸軍特種部隊「綠扁帽」（Green Beret）將校率領員工到當地，救出兩名被囚禁的員工。

他在1990年代兩度以獨立人士身分出戰美國總統大選，更自掏銀包出資競選，在1992年大選前5個月的民意調查中，他的支持度曾拋離時任共和黨總統布殊（George H. W. Bush）和民主黨的克林頓（Bill Clinton），最終取得19%選票。

佩羅在1996年大選捲土重來，但表現不如上屆，只取得8%選舉人票。他在2000年代淡出政壇。

（路透社）