英國A41公路旁，日前有民眾拾獲一隻金黃色的大鳥，送至英國艾爾斯伯里（Aylesbury Vale）的「TiggyWinkles野生動物醫院」。起初所有救傷人員都不確定這是什麼生物，甚至以為是新的異國品種。經過檢查發現，這是一隻身上覆蓋咖喱的海鷗。

獸醫將牠清洗乾淨才發現是一隻海鷗（點圖瀏覽）↓↓↓

「TiggyWinkles野生動物醫院」上周一（1日）在Facebook專頁發文說：「起初接獲民眾通報說他們發現一隻橘色的鳥，我們完全不知道是什麼生物。」直到獸醫將牠洗乾淨才發現，這是一隻不知為何身上沾滿咖哩或是薑黃的海鷗，並稱這是獸醫院見過最奇怪的事。

由於身上覆蓋咖喱讓海鷗無法順利飛行，如今獸醫將牠清洗乾淨後，身上雖然還留有一股「刺鼻的味道」，但終於回到原本的顏色，且健康狀況良好，不用多久就可以將牠放回野外。根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，獸醫將海鷗取名為文尼（Vinny），以紀念牠掉進Vindaloo咖哩中。

事實上，這不是英國第一次發生海鷗掉進咖哩中而需要進行清潔救治。2016年英國同樣有隻海鷗，疑似為了吃垃圾桶中的食物，而掉進一大桶廢棄的雞肉咖喱中。當時也同樣被救至當地的動物醫院，洗淨後放回野外。

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