在肯尼亞首都內羅畢一個課堂上，十多名小學生正在不停重複背誦：「bo-po-mo-fo……」。他們正在學習距離國家近8,000 公里、擁有逾十億母語人口的中國的官方語言 ─ 普通話。13 歲的學生Lucia 表示：「中文是一門有趣的語言，當我去到別的國家，我希望能夠教授中文及擔任翻譯。」和她同班的都是7 至13 歲的學童，他們都是一群有興趣學習中文的孩子。 這股學習普通話的熱潮，近年在整個非洲大陸蔓延，這除了反映中國在全球經濟發展中的角色愈發重要外，也因為中國在這個地區的參與度顯著提升，令當地人開始感受到學習中文的重要性。

位於內羅畢以北的Ruiru Fairview小學，校長James解釋，將普通話納入學習課程，因為國家相信學習一門亞洲語言會為學生增強競爭優勢。他表示：「現時，真正能夠進入這個國家，並和政府合作做事的就是中國人。例如錫卡超級公路（Thika Superhighway）由中國人建造，所以我們需要翻譯人員。當我們的孩子一直學習中文，他們將更適應就業市場。」

在內羅畢，有意報讀中文課程的人，多是在競爭激烈的就業市場尋找工作的商務人員和畢業生。由於前往非洲投資和工作的中國人大多不會說英語，故此懂得普通話的非洲人格外吃香。

Faith Wanjiku Mworia多年前愛上中國語言和文化，其後在肯尼亞開設中國文化機構，開辦中文課程。她曾在中國留學一年，普通話相當流利。她說：「現在是肯尼亞人學習中文的合適時機。政府正與中國人合作在國內投資基礎設施。這些工程有助國家推動經濟發展，而且中資公司也需要不少當地員工。根據政府規定，九成僱員必須是肯尼亞人。」

2011 年開設教學中心時，Mworia 只有五名學生，時至今日，她已擁有過百名學生。班上的學生也很用心練習拼音和詞彙，她更會在課堂上彈奏中國兒歌，讓學生感受中國文化。

一些非洲國家認為，讓學童學習普通話等亞洲語言，有助他們建立優勢。(Getty Images)

國民懂普通話 國家受益匪淺

肯尼亞的學校將於2020 年把普通話列入教學課程，與法語、德語及阿拉伯語同為選修科目。當地不少學生表示，選擇修讀普通話，除了因為課程有趣外，也很想到中國旅遊和做生意。肯尼亞課程開發研究所首席執行官Julius Jwan 說：「中國在世界經濟的地位愈來愈重要，如果肯尼亞人懂得普通話，那麼肯尼亞必將受益。」

肯尼亞並非推動青少年學習普通話的唯一非洲國家。2015 年，南非政府為幫助學生應對環球經濟，宣布將普通話納入學校的課程。2016年4月，南非基礎教育部長Angie Motshekga訂下目標，用五年時間讓500間學校提供普通話課程。至2017 年，南非已有53 間學校提供普通話課程。

南非於2015年將普通話納入學校課程之中。(Getty Images)

其他非洲國家也相繼效法，把普通話列入學校課程。烏干達部份學校更於今年1月將普通話納入中學必修課程，津巴布韋和坦桑尼亞亦有類似安排。今天，中國在非洲地區開設文化中心的數量排名第二，僅次於法國。

不過，南非的決定很快被外界質疑，為何不是優先提升國家其他眾多本土語言的能力。他們質疑當局真正目的是取悅中國這個最大經貿夥伴，西方更指控為「新殖民主義」。肯尼亞全國教師聯盟（KNUT）主席Wycliffe Omucheyi 認為，學生應該學習本土語言，而不是普通話。

1. 喀麥隆男生Meli Tchioffo Peguy ─ 學習以德報德 Peguy 在哥哥鼓勵下，2011 年開始學習中文。他坦言，學習中文之前，對中國文化所知甚少。四年多前，他獲得獎學金到浙江師範大學留學。對他來說，中文是一門奇妙的語言。「我最喜歡《論語》，它體現了思想家、政治家、教育家孔子的思想。」他從中國傳統文化和哲理中，學會待人處世。孔子的「以直報怨，以德報德」、「三人行，必有我師焉」，亦深深影響着他。 Peguy 表示，很多來中國學習中文的非洲人，回國後都找到不錯的工作，例如做中文教師、加入中資企業或投身國際組織。

孔子學院在非洲擔起了推廣漢語的重任。(Getty Images)

根據聯合國兒童基金委員會（Unicef）數據，南非每年為學童投放17% 國家預算，但這不足以彌補種族隔離情況。每年有數以千計中學生輟學，黑人地區及郊區學校的基礎設施匱乏，接近4,000間學校仍舊使用旱廁。故現階段投放資源教授普通話，難免令人質疑。

目前，非洲主要透過孔子學院推廣普通話，它的角色有點像英國文化協會、法國文化協會及歌德學院。2005 年，孔子學院在內羅畢大學開設非洲第一個據點，此後逐漸擴展到整個非洲大陸合共48 個中心。該機構是由中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，中國政府和當地大學提供部份資助。例如南非開普敦大學的孔子學院會派遣普通話教師到當地學校授課。

中國在2000年後在非洲的投入越來越多，當地不少基建項目由中資包辧。 (Getty Images)

2. 尼日利亞女生Nwankwo Ijeoma ─ 十歲初學漢語 Ijeoma 在十歲那年於居住的社區認識了人生第一個中國朋友，並學會一些基本漢語詞彙。自始，普通話在她心中留下了重要位置。她希望終有一天，能真正學懂中文。 中學畢業後，她和媽媽前往孔子學院上課。她很用心學習，背誦漢語拼音，練習寫漢字。由於成績優異，她獲得孔子學院的獎學金，於2016 年前往吉林大學學習漢語。Ijeoma 希望學成回國後，可以成為一名漢語教師。

Russell Kaschula認為非洲人經常需要學習新的語言，只要外語是可選擇的，把它們納入學校課程不是問題。(Rhodes University)

倫敦政治經濟學院（LSE）中非關係研究員Illaria Carrozza 分析，非洲各國政府引入普通話課程，並視作對未來的投資，希望年輕人將來到中國發展，又或在非洲經營的中國公司找到工作。南非羅德斯大學（Rhodes University）非洲語言研究教授Russell Kaschula認為，雖然不少國家對中國心存憂慮，部份美國大學更索性關閉孔子學院。但若非洲人抗拒學習中文便「太幼稚」，因為中國是很多非洲國家的主要貿易夥伴。他直言：「這和非洲人在十九世紀學習英語、法語和葡萄牙語一樣重要。」不過，當時是出於殖民因素。

3. 贊比亞男生Aquila Ng'onga ─ 從未如此投入 Ng'onga 本在贊比亞讀大學，得知有機會前往中國浙江農林大學讀書便毅然退學，於2015 年赴華。起初，他因語言障礙面對不少問題，幸得翻譯程式軟件幫助，加上漸漸跟上中文課進度，很快便能與中國人交流，「我對學習從未如此熱情和投入。」他認為，中國在世界經濟中佔主導地位，他亦很欣賞中國人民的勤勞刻苦。在學校行政部門和朋友協助下，他們成立了首個由經濟學專業學生組成的國際學生會，更在一場經濟辯論賽打敗浙江科技學院。

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）《中非交流下的外語新勢力 非洲年輕人愛「煲冬瓜」》。

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