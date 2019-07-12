普通話今天在非洲大陸開始變得普及，不少非洲人希望藉此提升經濟就業前景，因為地區的未來發展很可能和中國的關聯將變得越來越重要。這和中國在地區內過去一段時間的投入不無關係。

中國如今已是非洲英語國家的熱門留學地點。(Getty Images)

過去二十年，中國在非洲的身影變得愈來愈強大。中國向非洲國家提供資金興建高速公路、水壩、機場等基礎設施。根據約翰霍普金斯SAIS中非研究計劃，自2000年以來，中國向非洲國家提供超過1,430億美元（逾1.1萬億港元）貸款。中國在當地的投資多來自能源、交通運輸和採礦業。

在2018 年北京舉行的中非合作論壇上，中國國家主席習近平宣布將向非洲大陸提供額外的600億美元資金（約4,700億港元）。不少非洲年輕人眼見中國資金的影響力龐大，有望改善當地的經濟和就業前景，學習普通話便有了更充份的誘因。

除了學好普通話，非洲年青人留學中國也希望建立日後發展的人脈關係。(Getty Images)

據2016 年非洲發展銀行的非洲青年就業報告，約4.2億名15至35歲的青年中，三分之一因失業而氣餒，另外有三分之一技能不足，與勞動力市場不匹配。中資公司是非洲地區的主要外國經貿夥伴，不少青年亦想投身其中。

對有意學習中文的非洲人來說，除了在當地上課外，前往中國的大學進修學習亦是良機。近年，中國成為非洲英語區國家（English-Speaking African Countries）之中最受歡迎的海外留學目的地，並超越英國和美國等英語國家。部份學生是自費留學，亦有許多學生獲得中國提供的獎學金赴華。由於有意到中國進修的學生趨增，中國於2018 年為非洲學生提供30,000份獎學金。不少到中國升學的非洲學生，希望藉此建立人脈關係，長遠能在中非經濟合作之間尋找更多機遇。

隨之而來的問題…

在普通話變成趨勢的大環境下，Faith Wanjiku Mworia認為，中國人的到來的確為肯尼亞人創造大量的機遇，但隨之而來的亦少不免一些問題。

她指出：「有些人抱怨中資公司待遇苛刻。說到底，這是因為對中國文化缺乏了解。當然，中國人也不太了解肯尼亞人，故此存在衝突。政府應該藉規則保障國民，同時避免讓中國人涉足太深。」接近30 歲的Benson Kawangire在中資建築公司擔任口譯員，正努力學習中文拓寬工作前景。他首次到中國時，連一個中文字也不懂，「中文的確非常難學，最困難的部份是閱讀。」他現時對工作和薪酬感滿意，也坦言肯尼亞人和中國人之間最大的差異就是時間觀念，中國人認為守時相當重要。

中國人的時間觀念是部份非洲人感覺存在差異的方面。(Getty Images)

中國在非洲的投資發展也碰上不少問題，諸如中資企業缺乏透明度、觸犯法規的情況等也令外界關注。中國藉推廣普通話，加強文化軟實力，可望發揮國際影響力。此外，中國對非洲國家採取可持續及互惠互利的合作方式，才可在未來日子讓彼此加深認識及鞏固關係。

+ 2

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）《中非交流下的外語新勢力 非洲年輕人愛「煲冬瓜」》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

點擊閱讀文章第一節：瞄準經濟就業中國元素 非洲年輕人愛「煲冬瓜」