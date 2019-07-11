【一分鐘看世界】英國大使辭職、中美磋商障礙、名人放榜成績

世界說
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早晨，今天是7月11日，星期四。

烏雲滿佈的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英美爭議有望解決？

英美關係因英國駐美大使達羅克在外交電文批評美國總統特朗普，導致關係緊張，有分析認為兩國特殊關係搖搖欲墜首相文翠珊雖然力挺達羅克，但對方決定下台，而美國亦為事件降溫，強調兩國關係不變……（按此閱讀更多

達羅克之前在外交電文中諷刺特朗普「笨拙無能且不可靠」（圖源：AP）

美中貿易談判再開

中美周二（9日）重開談判，中國副總理劉鶴應約與美國代表通話，華府同日對110種中國商品豁免關稅，國家副主席王岐山在另一場合強調戰略定力和自信。貿易戰至今陷入膠着狀態，有專家認為其帶來的影響可能導致特朗普沒法連任，但到底雙方談判還有甚麼問題需要解決？（按此閱讀更多

中美領導人6月29日在日本大阪舉行會晤，同意重啟貿易談判。（Reuters）

政壇狀元

中學DSE周三放榜，考生接過成績單後就需要決定自己的前途，或者有意從政的人可能不少，不過即使憂慮成績未如理想，大家或可借鏡外國政壇人物，因為他們的學生時代隨時超乎想像……（按此閱讀更多
 

切爾諾貝爾禁區不再

烏克蘭切爾諾貝爾在80年代發生核災難後，一直被劃為禁區。不過受到Netflix最近播映的劇集影響，吸引各國民眾希望到當地一睹其神秘一面。新上任的總統澤連斯基周三簽署法令，開放切爾諾貝爾地區，希望視當地為自由的新象徵……（按此閱讀更多

伊朗爭議持續

伊朗宣佈提煉濃縮鈾水平超出核協議上限，多國呼籲德黑蘭繼續遵守協議伊朗革命衛隊更警告美軍艦隻不要接近射程範圍，而美國則計劃成立軍事聯盟，保護中東地區水域安全……（按此閱讀更多

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