【一分鐘看世界】英國大使辭職、中美磋商障礙、名人放榜成績

早晨，今天是7月11日，星期四。
烏雲滿佈的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英美爭議有望解決？
英美關係因英國駐美大使達羅克在外交電文批評美國總統特朗普，導致關係緊張，有分析認為兩國特殊關係搖搖欲墜。首相文翠珊雖然力挺達羅克，但對方決定下台，而美國亦為事件降溫，強調兩國關係不變……（按此閱讀更多）
達羅克之前在外交電文中諷刺特朗普「笨拙無能且不可靠」（圖源：AP）
美中貿易談判再開
中美周二（9日）重開談判，中國副總理劉鶴應約與美國代表通話，華府同日對110種中國商品豁免關稅，國家副主席王岐山在另一場合強調戰略定力和自信。貿易戰至今陷入膠着狀態，有專家認為其帶來的影響可能導致特朗普沒法連任，但到底雙方談判還有甚麼問題需要解決？（按此閱讀更多）
中美領導人6月29日在日本大阪舉行會晤，同意重啟貿易談判。（Reuters）
政壇狀元
中學DSE周三放榜，考生接過成績單後就需要決定自己的前途，或者有意從政的人可能不少，不過即使憂慮成績未如理想，大家或可借鏡外國政壇人物，因為他們的學生時代隨時超乎想像……（按此閱讀更多）
切爾諾貝爾禁區不再
烏克蘭切爾諾貝爾在80年代發生核災難後，一直被劃為禁區。不過受到Netflix最近播映的劇集影響，吸引各國民眾希望到當地一睹其神秘一面。新上任的總統澤連斯基周三簽署法令，開放切爾諾貝爾地區，希望視當地為自由的新象徵……（按此閱讀更多）
伊朗爭議持續
伊朗宣佈提煉濃縮鈾水平超出核協議上限，多國呼籲德黑蘭繼續遵守協議。伊朗革命衛隊更警告美軍艦隻不要接近射程範圍，而美國則計劃成立軍事聯盟，保護中東地區水域安全……（按此閱讀更多）
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