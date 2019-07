【派對動物】研究：大猩猩定期聚會聯誼　社交思維非人類獨有

原來大猩猩是真正的「派對動物」!英國劍橋大學( University of Cambridge)的研究報告周三(10日)刊登於《皇家學會生物學分會學報》(Proceedings of the Royal Society B),指出大猩猩的社交生活比起以前所認知的更複雜。研究員花6年時間,於剛果共和國的叢林考察,發現大批互不相關的大猩猩群體不時會聚集起來舉行「派對」。