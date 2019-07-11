【派對動物】研究：大猩猩定期聚會聯誼　社交思維非人類獨有

原來大猩猩是真正的「派對動物」！英國劍橋大學（ University of Cambridge）的研究報告周三（10日）刊登於《皇家學會生物學分會學報》（Proceedings of the Royal Society B），指出大猩猩的社交生活比起以前所認知的更複雜。研究員花6年時間，於剛果共和國的叢林考察，發現大批互不相關的大猩猩群體不時會聚集起來舉行「派對」。

大猩猩會組成小型家庭單位生活，包括一隻雄性大猩猩和一隻或多隻雌性大猩猩以及其後裔，或是單身的雄性獨自生活。英國劍橋大學考古系博士莫里森（Robin Morrison）研究卻發現，除了「妻妾」外，大猩猩還會定期與其他十多隻大猩猩互動，相等如人類的延伸家庭，當中包括表兄弟姊妹、祖父母等。再進一步的社交活動就是大約四個延伸家庭彼此互動，甚至幾個大猩猩氏族聚集起來舉行「派對」。

考古研究員提到，大猩猩類似於人類早期的小型部落。莫里森解釋，大猩猩每天通常都要移動數公里來尋找食物，如牠們互相合作就會更容易找到。大猩猩在家庭團體中度過多年的早年生活，幫助訓練牠們覓食，長期的社交關係將進一步協助牠們合作。

莫里森指出，研究證明瀕危絕種的大猩猩非常聰明和成熟，人類並沒有想像中的那麼獨特。科學家也認為，研究重新塑造人類的進化故事。以往，一般認為人類在700萬年前從其他靈長動物演化後，才形成獨特的「社交思維」，但研究反映，這種社交習慣應該可以追溯至更遠古時期人類與大猩猩的共同祖先，約為800至1,100萬年前。

（綜合報道）