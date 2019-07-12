【一分鐘看世界】中美談判拖到2020？伊朗報復英船、非洲人學中文

世界說
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早晨，今天是7月12日，星期五。

為忙碌的工作周劃上句號前，你需知道以下五宗國際新聞：

美中貿易談判隨時變延長戰？

美中貿易談判重開，華府認為中國需要改變才有助解決問題。不過貿易戰拖延至今仍未解決，很多支持美國加關稅的企業隨時「中伏」，有意見認為美國「放生」華為可能導致華府進退失據美國前駐華大使鮑卡斯更認為華為問題是解決協議分歧的關鍵。但特朗普就似乎不介意拖長貿易戰的戰線，更可能以此成為尋求連任的籌碼……（按此閱讀更多

「習特會」雖然令中美談判重啟，但是兩國仍有許多分歧（圖源：Reuters）

美軍對伊朗的震懾力

伊朗問題導致中東地區關係再次緊張，德黑蘭方面要求英德法履行核協議承諾，否則升級行動陸續有來。同時間伊朗革命衞隊被指企圖扣押英國運油輪，但被英國海軍介入阻止。伊朗政府強調有意繼續談判，不過指整個問題的根源是美國。華府和德黑蘭之間持續關係緊張，外界憂慮兩國會否發生軍事衝突，美軍似乎為此有所準備……（按此閱讀更多

美伊局勢：美國導彈驅逐艦「杜威號」（DDG 105）上安裝了「緊湊激光武器系統」（Laser Weapon System，LaWS）。（視覺中國）

非洲的中文熱

中國近年積極在非洲市場大展拳腳，除了推動當地經濟外，更掀起一股學習中文的熱潮，有小學生希望長大後可以成為中文老師或翻譯……（按此閱讀更多

沙特女性的出門自由

沙特阿拉伯近期開始放寬對女性的限制，除了早前取消駕駛禁令外，有《華爾街日報》引述消息指，當地可能容許女性有獨自出門自由……（按此閱讀更多

烏克蘭與俄羅斯元首破冰對話

俄羅斯與烏克蘭長年緊張的關係可能有緩和迹象，克里姆林宮周四稱，總統普京與烏克蘭總統澤連斯基舉行電話會談，討論結束兩國衝突的可能……（按此閱讀更多

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