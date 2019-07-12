【一分鐘看世界】中美談判拖到2020？伊朗報復英船、非洲人學中文

早晨，今天是7月12日，星期五。
為忙碌的工作周劃上句號前，你需知道以下五宗國際新聞：
美中貿易談判隨時變延長戰？
美中貿易談判重開，華府認為中國需要改變才有助解決問題。不過貿易戰拖延至今仍未解決，很多支持美國加關稅的企業隨時「中伏」，有意見認為美國「放生」華為可能導致華府進退失據，美國前駐華大使鮑卡斯更認為華為問題是解決協議分歧的關鍵。但特朗普就似乎不介意拖長貿易戰的戰線，更可能以此成為尋求連任的籌碼……（按此閱讀更多）
「習特會」雖然令中美談判重啟，但是兩國仍有許多分歧（圖源：Reuters）
美軍對伊朗的震懾力
伊朗問題導致中東地區關係再次緊張，德黑蘭方面要求英德法履行核協議承諾，否則升級行動陸續有來。同時間伊朗革命衞隊被指企圖扣押英國運油輪，但被英國海軍介入阻止。伊朗政府強調有意繼續談判，不過指整個問題的根源是美國。華府和德黑蘭之間持續關係緊張，外界憂慮兩國會否發生軍事衝突，美軍似乎為此有所準備……（按此閱讀更多）
美伊局勢：美國導彈驅逐艦「杜威號」（DDG 105）上安裝了「緊湊激光武器系統」（Laser Weapon System，LaWS）。（視覺中國）
非洲的中文熱
中國近年積極在非洲市場大展拳腳，除了推動當地經濟外，更掀起一股學習中文的熱潮，有小學生希望長大後可以成為中文老師或翻譯……（按此閱讀更多）
沙特女性的出門自由
沙特阿拉伯近期開始放寬對女性的限制，除了早前取消駕駛禁令外，有《華爾街日報》引述消息指，當地可能容許女性有獨自出門自由……（按此閱讀更多）
烏克蘭與俄羅斯元首破冰對話
俄羅斯與烏克蘭長年緊張的關係可能有緩和迹象，克里姆林宮周四稱，總統普京與烏克蘭總統澤連斯基舉行電話會談，討論結束兩國衝突的可能……（按此閱讀更多）
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