研究：純果汁和其他含糖飲品相比　患癌風險無分別

《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）周三（10日）刊出研究報告，指出飲用大量果汁有可能增加患癌風險。如每日飲用100毫升的含糖飲品，患癌風險便會增加18%，其中患上乳癌的風險更會增加22%。雖然研究並無證據顯示糖份是導致患癌的原因，但研究員仍建議減少飲用含糖飲品。

研究員分析101,257名法國人的數據，其中有79%為女性，21%為男性，平均年齡為42歲。他們會填寫有關日常飲食習慣的問卷，並接受為期最長9年的觀察期。結果發現，當中診斷出近2,200宗癌症個案，包括693宗乳癌個案，推斷出每日飲用100毫升的含糖飲品會增加18%的患癌風險。

報告提到，100%純果汁和其他含糖飲品均有可能增加患癌風險。來自法國衛生和醫學研究所（Inserm）的研究負責人圖維耶（Mathilde Touvier）推測，主要原因是因為糖份，不論是普通可樂或100%純橙汁，兩者含糖分別不大，也解釋到為何果汁亦會與患癌有關。

含糖飲品是指含有多過5%的糖份，包括無添加糖的果汁、汽水、奶昔、能量飲品、加糖的茶或咖啡。研究亦包括使用零卡路里人工甜味劑的無糖飲品，但未有發現會增加患癌風險。

由於研究只屬觀察性質，未有足夠證據顯示糖份是患癌的原因，不排除有其他因素導致患癌。圖維耶指，減少飲用含糖飲品或有助減低患癌風險，但不代表所有人都不應飲用，最重要的是取得平衡。公共衛生機構建議每日飲用不多於一杯含糖飲品，並指果汁含有維他命和少量纖維，仍比一般含糖飲品較好。

（綜合報道）