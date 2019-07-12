日本東京住宿新體驗　入住「高級駕駛艙客房」化身機師

當飛機師駕駛飛機衝上雲霄或者是不少人的夢想，日本東京一間酒店最近推出新設施，讓住客有機會一嘗當飛機師的滋味。 鄰近東京羽田機場的東急羽田卓越大飯店（Haneda Excel Hotel Tokyu）新增「高級駕駛艙客房」，設有波音737飛行模擬器。旅客可預約90分鐘飛行體驗，在指導員協助下充當機師，甚至可以入住客房過夜。

東京酒店設飛行模擬器：旅客可預約90分鐘的飛行體驗，在指導員協助下模擬東京羽田機場至大阪伊丹機場之間的航程。（東急羽田卓越大飯店）

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客房自7月18日起開放，旅客可預約90分鐘的飛行體驗，在指導員協助下模擬東京羽田機場至大阪伊丹機場之間的航程，費用為3萬日圓（約2,167港元），基本只供一人進行體驗，最多可容納兩人。

旅客甚至可以選擇入住「高級駕駛艙客房」，雙人房費用為每晚2.53萬日圓（約1,828港元）。但期間不得使用飛行模擬器，亦不可坐在模擬駕駛艙內機師的坐位。

酒店公關經典萩原小姐向美國有線新聞網絡（CNN）表示，安裝飛行模擬器花費約1,000萬（約72萬港元），雖然未有透露實際銷售數字，但指酒店收到顧客的正面反應。她提到，安裝飛行模擬器的構思是來自酒店的總經理，公司希望能夠從東京數千間酒店中分別出來，最終決定以機場主題吸引航空愛好者和轉機旅客。

（美國有線新聞網絡／每日郵報）