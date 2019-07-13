【ICON】不畏挑戰特朗普　球場內外的真・美國隊長Megan Rapinoe

女子世界盃一向活在男子世界盃的陰影之下，媒體報導和關注十分有限。然而，剛結束的一屆賽事，美國女足奪冠，卻意外地成為不少人茶餘飯後的話題。這一切源自一位形象和作風與本地女歌手何韻詩有幾分相似的女子足球員，在整項賽事期間她保持一貫敢言作風，無論在場內場外均成為外界的焦點。 即使對女子足球漠不關心的人，相信也無法輕易忽略這位富有話題性的人物。因為有關她的報導並不局限於體育版，在政治、娛樂等新聞中也經常看到她的蹤影。她的名句：「我才不要去那他媽的白宮！」(I’m not going to the fxxking White House)為人津津樂道，其招牌般張開雙臂的慶祝手勢亦成為網絡meme，美國國內甚至出現希望她成為總統的聲音。 她是美國隊長韋冰露 (Megan Rapinoe)。

剛踏入34歲的韋冰露自小就跟爸爸一起踢足球，高中 15 歲時正式加入球隊，但她不像其他人選擇進入校隊，而是加入了州內首支的女子足球隊Elk Grove Pride。其後於2009年正式展開職業生涯，期間她經歷過三次十字韌帶斷裂，但今天依然能繼續騁馳綠茵賽場。

一頭粉紅色頭髮的她擁有如碧咸般的「黃金右腳」，傳中球、罰球、角球瓣瓣皆精。職業生涯曾效力過三大洲球隊，包括美國、法國和澳洲；現效力美國職業國家聯盟球隊Reigns FC並擔任隊長，司職中場和翼鋒。她曾幫助美國贏得2011年國際足總女子世界盃亞軍、2012年倫敦奧運會金牌和2015年世界盃冠軍。自去年起，她與Carli Lloyd和Alex Morgan一同擔任國家隊隊長。

韋冰露擁有如碧咸般的「黃金右腳」。(Getty Images)

獄中兄長心中的英雄

韋冰露一家有六兄弟姐妹，包括孖生妹妹Rachel。她和年長5歲的兄長Brian至親，在決賽擊敗荷蘭捧盃後，她更在電視直播中向這位兄長致謝。根據美國足協的資料，Brian於15歲時因攜帶冰毒回學校而被拘捕，此後人生屢次進出監獄。

韋冰露在足總的訪問時表示很愛戴和尊敬這位兄長：「他很有趣而充滿魅力，而且討人喜歡，是每個人都喜歡相處的一個人。」小時候，她和妹妹喜歡跟隨這位哥哥四處走。他會教二人釣魚，甚至和她們踢足球。在這段成長的過程中，韋冰露很崇拜這位哥哥，她表示：「我想做他做的任何事。」兩人會剪相同的髮型、穿同樣的7號球衣、踢同一個位置等。

This is one of my favorite sports pictures of this decade. Thanks for being such an inspiration to my daughter @mPinoe - you were unbelievable today. pic.twitter.com/iMI9TGb1PT — Bill Simmons (@BillSimmons) June 29, 2019

+ 5 + 4 + 3

也因此，在哥哥因毒品被捕的一刻，對年紀輕輕的韋冰露而言是一個沉痛打擊。她直言：「我從沒有經歷過這樣令人心碎的事件。」此事讓她和妹妹上了一課：「看着Brian經歷的事情嚇壞了我和Rachel，並使我倆更加親近。」後來，二人也因此熱衷於足球。

現時，Brian正在聖地牙哥參與一個康復計劃。計劃容許參加者在最後一年服刑期間上課或工作。在這裏，他觀看了妹妹如何奪得世界盃的所有賽事。在這裏，每個人都知道他的妹妹是位足球明星。坦白說，由於二人的長相十分相似，不難看出二人是兄妹關係。

雖然在這些年間，Brian依然經常進出監獄，但他和妹妹的關係保持良好。他說：「她是唯一能給我寫信並讓我流淚的人，她會告訴我近況，並給予超過我應得的信任，並告訴我她無論如何都愛我。」

2016年，韋冰露已單膝下跪來支持NFL球星卡佩尼克 (Colin Kaepernick)。(Getty Images)

沒有人想要離開美國，但我們需要不斷尋找並挑戰自我，以便變得更好。 韋冰露 Megan Rapinoe

韋冰露的足球生涯也在改變着這位兄長，自小相似的兩兄妹，成長階段卻頗有差異。Brian身上有白人至上的紋身，相反妹妹因種族歧視原因在播放國歌期間下跪以示不滿。在Brian鋃鐺入獄時，妹妹卻處於足球事業的巔峰。不過，Brian亦開始受到感染，如今的他否認白人至上，並已刪除或覆蓋有問題的紋身。

在剛過去的生日，Brian穿上妹妹的球衣為她歡呼。他在社交媒體寫道：「她在女子足球和場外都是一個傳奇......對我們所有支持者的熱愛意味著很多。」因着妹妹的支持，Brian的生活再次回歸正途，雖然身為兄長，卻視這位妹妹為英雄偶像。

球場外，韋冰露相當敢言。(Getty Images)

將世界盃變成社會議題舞台

韋冰露是位同性戀者，一向敢於為平權運動發聲，無懼走到最前。2012年公開出櫃後，去年更與同性伴侶的美國女子籃球員Sue Bird一同全裸登上美國《ESPN》雜誌的特別版封面。作為體育界最著名的同性戀代表之一，她更在世界盃期間舉行的「同志驕傲月」（LGBT Pride Month）中高調地向LGBT人士大叫：「同志們衝啊！」

2016年8月，NFL球星卡佩尼克 (Colin Kaepernick)在升旗儀式拒絕起立、並以單膝跪姿態面向國旗，以示對美國種族問題的不滿，此舉引來公眾爭議。為表支持，她決定仿傚對方的做法，但同樣惹起不少批評聲音，質疑她不愛國。在本屆世界盃賽事中，由於美國足總禁止球員在奏國歌期間下跪，但她仍堅持不唱國歌，並面上目無表情以示不滿。

無論球場內外，韋冰露無疑是當今世界的一個典範。(Getty Images)

身為白人的她從未曾經歷警員過度武力、殘暴、種族歧視等問題。她坦言：「但我不能在這個國家有人正在承受此種心痛的時候坐視不理。」敢言一定會負上代價，但她在英國《衛報》訪問中強調：「我仍是你們認識多年的韋冰露……不止一次被你們稱為美國英雄的其中一個女子。這個國家顯然在眾多範疇上有極嚴重的不平等問題。」

特立獨行的她愛恨分明，對討厭的總統特朗普不是一句「性別歧視主義者」、「種族主義者」，就是「他不是好人」。在世界盃期間受訪時更爆出了一句：「我才不要去那他媽的白宮！（I’m not going to the fucking White House）」，盡顯真性情。

韋冰露是今屆世盃金靴獎、金球獎、決賽MVP得主。(Getty Images)

同工不同酬 為女足平反

而在今屆賽事中，最受關注的議題要算「同工同酬」(Equal Pay)。據《華爾街日報》的報導，近三年來美國國家女子足球隊為該國足協帶來的收入，已經追平甚至超過男子隊。貴為四屆奧運金牌及世界盃冠軍得主的美國女足，驕人成就更是男子隊難以望其項背的。只可惜，她們所獲得的酬勞、訓練、旅行條件等，卻遠遠不如男足。

此外，假如美國男足贏得世界盃冠軍，每人可分得約110萬美金；相反女足最高僅有26萬美金。本屆國際足協頒予女子世界盃冠軍隊獎金400萬美元，然而去年的男子世界盃冠軍法國，全隊上下卻合共拿到3,800萬美元獎金，差距驚人。

韋冰露是當今體壇著名的同性戀運動員。(Getty Images)

就在女足世界盃決賽前夕的記者會上，國際足總主席恩芬天奴 (Gianni Infantino) 經已表明，下屆女子世界盃的獎金將加碼一倍。一直以來，國際足協的一貫立場是「足球不應夾雜政治」。但近年來，多位退役或現役女球星均公開「出櫃」，她們敢言的作風成為新世代平權的象徵。這使得女子世界盃成為性別平權的理想平台。

這讓一向保守的國際足協都大方贊同這樣的社會功能，恩芬天奴曾說：「我認為我們必須說女子世界盃是一個了不起的推動女性平權的平台，可以推廣並討論各式各樣的主題。」然而，他始終堅持不應談論政治。

你的言論排斥人民，排斥了我、排斥了像我的人、排斥有色人種、更排斥可能支持你的美國人。作為一國之首，你有絕對的責任去照顧所有人，你需要為大家做得更好。 韋冰露 Megan Rapinoe

就是這個動作，令韋冰露成為網絡紅人。(Getty Images)

「特朗普，你有責任照顧所有人」

在今天全球化下的困難時代，韋冰露無論在球場內外皆做出驕人成就。社會學家Lori L. Martin表示，韋冰露和Kaepernick可能被視為代表「美國愛國主義最好的一面，即試圖迫使美國以一種可能讓許多人感覺不舒服的方式來看待自己。」韋冰露對特朗普喊話時表現出這種精神，正如她接受有線電視新聞網 (CNN)訪問時所說：「沒有人想要離開美國，但我們需要不斷尋找並挑戰自我，以便變得更好。」

世盃期間，雖然特朗普經常在Twitter隔空回敬這位美國隊長，但她仍向這位美國總統提醒：「你的言論排斥人民，排斥了我、排斥了像我的人、排斥有色人種、更排斥可能支持你的美國人。作為一國之首，你有絕對的責任去照顧所有人，你需要為大家做得更好。」

不少人認為美國人不應有特朗普這樣的總統，而美國人應有的總統應是怎麼一個模樣？或許韋冰露所展示的各種性格特質，正正是其中一個可能的答案。近日，Nike為這支新科女足世盃冠軍的美國隊推出了勝利廣告，廣告打出更漂亮的齊心精神：「這隊贏，人人贏。(This Team Wins. Everyone Wins)」。這對當今的美國人，以至面對全球化困境挑戰的世人來說同樣振奮人心。

This team wins. Everyone wins.



Victory is when we all win. It's only crazy until you do it. #justdoit @USWNT pic.twitter.com/pBU7UE2IEs — Nike (@Nike) July 7, 2019