【溫布頓網球賽】英國王室與溫網　不想你知的淵源？

溫布頓網球賽（Wimbledon）將上演精彩對決，女子單打決賽由「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）鬥夏納（Simona Halep），男子單打決賽又有費達拿（Roger Federer）大戰祖高域（Novak Djokovic）。 這個在英國有逾百年歷史的賽事，當地王室兩位「王室新抱」凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與梅根（Meghan, Duchess of Sussex）已率先預告會現身觀看女單決賽，但這不單是梅根與「細威」相熟有關，其實整個王室與溫布頓都甚有淵源，例如有國王曾出戰溫布頓比賽、王室成員傳統是溫網的名譽贊助人等，英國王室都可算是超級資深的忠實擁躉。

溫布頓與英國王室：1926年，喬治六世（當時還是公爵身份）參加溫布頓公開賽的畫面。（Getty Images）

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喬治六世參戰溫布頓

雖然英國王室很少強調，但王室對溫布頓的最忠實支持，莫過於有重要成員直接參賽，他就是現今英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的已故父親喬治六世（King George VI），也就是金像電影《皇上無話兒》（The King's Speech）內的主角原型人物。

1926年，當時30歲、還是公爵身份的喬治六世與一位皇家空軍中校合組搭檔，出戰男子雙打比賽，可惜第一圈就以6比1、6比3、6比2的比數直落三盤出局。研究溫布頓歷史的作家塔蘭（Bruce Tarran）形容「他們第一圈就恥辱地輸掉，然後再也沒有參加。」

這可能是王室很少提及的原因，但兩人的比賽對手巴雷特（Herbert Barrett）與戈爾（Arthur Gore），當時雖然都已經年過50，但兩人都是職業球手，並曾經贏得1908年的倫敦奧運雙打冠軍，其實也是輸得「有道理」。

溫布頓官網目前還可以看到喬治六世當時比賽的身姿與大汗淋漓的畫面：

王室成員做皇家贊助人的起因

王室與溫布頓的淵源，還開始於更早期的1907年。當時的威爾斯親王、後來的喬治五世（King George V）與妻子一起到現場觀看溫布頓公開賽，這是首次有王室成員列席。喬治五世的兒時好友希利亞德（George Hillyard）正是在主辦溫布頓的全英俱樂部中擔任秘書，結果就在觀賽的這一天，希利亞德邀請當時的喬治五世頒獎及出任俱樂部主席。

3年後的1910年，喬治五世正式登基後，他成為全英俱樂部的贊助人。這個做法也流傳至今，英女王伊利沙伯二世長期擔任全英俱樂部的贊助人，直至2016年已屆高齡的她交棒予「孫新抱」、威廉王子的妻子凱特。全英俱樂部的主席目前也是王室成員。

溫布頓與英國王室：2018年7月，兩位王室新抱凱特與梅根到王室專用座位區「Royal Box」觀看比賽。（Getty Images）

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王室專用座位區

自1922年起，王室在溫布頓賽事更擁有名叫「Royal Box」的專用座位區，可坐多達80人。這個專區也成為王室邀請政要、貴賓一同觀賞賽事的社交場地。2018年的溫布頓男單決賽，英國首相文翠珊與威廉王子夫婦一起在包廂內觀戰。

溫布頓網站還指出，該賽事有一個傳統，就是球手在進場及離場時向王室成員鞠躬或致敬，但到了2003年，全英俱樂部主席肯特公爵愛德華王子（Prince Edward, Duke of Kent）決定終止這種做法，除非坐在席上的成員是英女王或王儲。