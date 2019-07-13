日本消費者「自以為是神」　沖繩拉麵店老闆霸氣請吃「閉門羹」

「顧客永遠是對的」這種觀念不止深深在某些人心中紮根，連一向大致予人「為人着想」之感的日本人也不例外。日本沖繩縣石垣市一拉麵店老闆因受不了本國客人「自以為是神」的態度，決定在2019年7月1日起的暑假期間對他們貼出「謝絕招待」的告示。

現年42歲的店長有馬明男說，店內半數客人是外國遊客。他們比起日本客人，禮貌好得多。他說只要沒有禮貌差的日本客人，自己就沒什麼壓力。他正在考慮未來對日本客採會員制。

日本八重山每日新聞報道，這間「霸氣拉麵店」名為「麵屋 八重山STYLE」，他在門口貼上一張新告示：「因日本客人禮貌一年比一年差，到9月底止都拒絕日本客人入店。（本店這段時間）只接受海外觀光客，雖對熟客非常抱歉，也希望大家配合。目前暫訂10月起恢復正常營業。」

（圖源：《沖繩時報》截圖）

這間麵店創業至今已7年，相當受消費者歡迎。但因內部空間有限，僅有位於吧檯8個座位。店主曾在店門口張貼兩張告示，分別要求每位入內客人必須點一碗麵，以及拒絕嬰兒及幼兒入內。

有馬明男憶述過去的不愉快事件，指有人帶着幼兒進店，當兼職員工告訴對方上述規則便發怒，表示：「已在麵店附近的停車場付了3000日圓」、「你們這是怎麼做生意的啊」。店方遇上拿着飲料入內的大學生時，告訴對方不能這樣做，但沒想那人竟強辯說，店內沒有告示就代表可以帶飲料入內吧。

有馬明男以往有聘請學生兼職當店員，但他們都因為受不了顧客對待而相繼辭職，之後就只有他自己一個人經營。

他說採取新措施是很對不起自己的熟客，而且麵店所賺的錢也少了，但他精神跟體力都已到達極限。

店主的做法在日本國內引熱烈討論。有人在Twitter上表示，他是「光明正大」的歧視日本人。有網民則表示理解店主，稱自己也有做生意，外國人確實比較不像日本人多埋怨。有人說「顧客就是神」這樣的想法非常不好，以為自己付了一點錢就是神，連一聲謝謝都沒說。

（綜合報道）