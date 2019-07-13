美太空人致敬梵高　製作驚艷合成照片「星夜2.0」

美國太空總署（NASA）太空人科克（Christina Koch）在國際太空站執行任務期間，在其社交網站帳戶分享她拍攝及製作的照片。她7月11日上載的一張照片取名「星夜2.0」（Starry Night 2.0），向荷蘭後印象派畫家文梵高（Vincent van Gogh）致敬。

科克當天在其個人Twitter帳戶發布這張照片並配上附註：「城市之光、星星、閃電風暴，以至衛星閃光——這是將個別照片重叠起來的合成照，展示我們晚上從窗外看去可見到所有令人驚訝的事物。」

她自3月14日起待在國際太空站，除每天應付不同的工作，還在餘暇製作這張照片。

科克本來獲安排與另一名女太空人麥克萊恩（Anne McClain）在3月29日進行「全女班」的太空任務，但因太空站內沒有足夠的中碼太空衣供應，導致她們最後須分開執行任務。

她在4月17日接到指令，任務延長至2020年2月，這意味着她會在太空逗留355天，成為史上持續逗留太空最長時間的女太空人，打破惠特森（Peggy Whitson）2017年9月3日單獨完成為期288日的太空任務的紀錄。

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（綜合報道）