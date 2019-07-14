埃及最古老「曲折」金字塔　54年來首開放

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埃及13日起開放最古老金字塔其中兩座，曲折（bent）金字塔及其周邊金字塔，這是1965年來首次開放。

【圖輯】埃及「Bent」金字塔外觀、內部照片及藏品（點圖瀏覽）↓↓↓

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美聯社報道，埃及古物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示， 13日起將開放位於孟菲斯古都代赫舒爾（Dahshur）墓地中的曲折（Bent）金字塔及其周邊金字塔，這兩座金字塔距離埃及首都開羅（Cairo）約40公里。

孟菲斯古都及其墓地被聯合國教科文組織列為世界遺產。當中的曲折金字塔為西元前2600年法老王斯尼夫魯（Sneferu）時期建造。曲折金字塔有兩個內部架構，阿納尼表示，該金字塔為朱塞爾（Djoser Step Pyramid）及美杜姆金字塔（Meidum Pyramid）間，過渡期建築代表。

考古學家也在該地區發現一系列石頭、陶土、木製棺材，其中還有一些裝有木乃伊，以及西元前664-332年的木製陪葬面具、雕刻石器的工具。他們也發現古物顯示該地區古老墳墓的存在，包括巨型石塊、石灰岩及花崗岩的碎片。

埃及欲藉開放最古老金字塔振興旅遊。其旅遊業自2011年埃及革命推翻前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）後，仍在恢復元氣中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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