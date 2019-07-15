【一分鐘看世界】特朗普報復誰？日本限韓站不住腳、曼哈頓大停電

早晨，今天是7月15日，星期一。
踏入7月的後半段，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普的伊朗政策全因針對奧巴馬？
英國前駐美大使達羅克的外交電文風波仍未解決，雖然倫敦方面要求傳媒不再披露內容，但《星期日郵報》無視警告，繼續公開有關文件。其中一封內容涉及伊朗核協議，並指華府退出協議是總統特朗普只為了激怒上任總統奧巴馬，但到底如何解決則是個疑問……（按此閱讀更多）
英國《星期日郵報》繼續披露祕密外交電文內容，其中提到特朗普退出伊朗核協議只為推翻奧巴馬過去所做的協議，激怒奧巴馬。（圖源：星期日郵報網頁截圖）
日韓之戰
日本和韓國就首爾出口部分物資的問題舉行會議，但雙方分歧依然嚴重。NHK報道指東京方面可能擴大對韓國的限制令。不過聯合國安理會一份報告指，被禁止出口朝鮮的產品，曾多次從日本進入朝鮮……（按此閱讀更多）
報告指出，朝鮮2017年8月及9月用於移動導彈「火星—12型」到發射台的起重器，也有較大可能由日本製造。圖為平壤民眾2017年9月16日觀看大屏幕播放朝鮮進行火星12型中程彈道導彈發射訓練的電視畫面（圖源：VCG）
紐約不夜天變一夜漆黑
紐約曼哈頓周六（13日）發生大停電，連同地標時報廣場在內，當地陷入漆黑一片。受到停電影響，地鐵等公共服務受阻，百老匯的演出亦接受全數取消，但仍無阻演員即興在戶外表演……（按此閱讀更多）
法國國慶日
法國在周日慶祝國慶日，總統馬克龍舉行閱兵巡遊，並獲歐洲多國領袖參與。不過他被多名疑似黃背心示威者「柴台」。除了黃背心外，當地亦面對另一新勢力黑背心的示威浪潮。不過當地亦逐漸走出連場示威被破壞的陰影，其中一間知名餐廳就選擇在國慶日重新開業……（按此閱讀更多）
伊朗：核協議有商有量
伊朗局勢陷入僵局，原本被美國列入制裁名單的外長扎里夫傳獲華府批出簽證，讓他可以到紐約出席聯合國會議。而在核問題方面，英法德三國呼籲各方以對話解決問題，德黑蘭方面亦願意留在談判桌，但強調有條件……（按此閱讀更多）
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