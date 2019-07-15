美老牌演員失蹤2周　離奇陳屍郊外　愛犬隨飼主而去

美國資深演員萊文（Charles Levin）失蹤2周，其家人憂心不已，可是他們已無法看到至親活着回來。警方稱相信已發現他的遺體，他陳屍郊外，愛犬也隨他而去。

萊文退休後住在俄勒岡州一個小鎮。他的兒子因為聯絡不到父親，於7月8日報警。萊文的兒子Twitter上推文，指兩人失去聯絡的時間要追溯至6月28日。父親當時正在搬家。

警方也開始進行搜尋，並發新聞稿呼籲民眾提供線索。警方13日接獲一部手機發出的求救訊號後，派員到塞爾馬（Selma）東北部，但沒有發現。同日有民眾報告看到萊文的汽車，警員接報後前往搜尋，發現車內有他愛犬的屍體，卻不見萊文蹤影。他們其後才在距離汽車不遠處找到一具男屍。警方認為死者很可能是萊文，但需經檢驗才能確認其身份及死因。

有關方面如確認死者是萊文，那麼他的死實在有相當多可疑之處，例如其汽車是開進一個非常偏遠、幾乎無法駛進的荒野道路。

萊文早年曾拍攝美國電視劇，出演包括《紐約重案組》（NYPD Blue）及《宋飛傳》（Seinfeld）等作品。他參演過的電影則有《Annie Hall》以及《橫掃千軍》（The Golden Child）。

RIP Charles Levin, 70. Shakey the Mohel. pic.twitter.com/tkJlLdHMV6 — Chuck Krieg (@krieg_chuck) July 15, 2019

（綜合報道）