【一分鐘看世界】特朗普叫人返歸、白宮人事變動、歐盟委員會主席

早晨，今天是7月16日，星期二。
天朗氣清的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普為何叫人「愛回家」？
美國總統特朗普一向語出驚人，他周日就不點名四名民主黨「新人」，指她們該「滾回老家」解決問題，周一更繼續「追擊」，指如果有人不喜歡美國，大可選擇離開。不過他的言論就惹來大量批評，其中一名當事人則強調自己是土生土長美國人。到底這些「種族牌」反映了美國政壇的甚麼問題？（按此閱讀更多）
特朗普在Twitter上的「身份政治」牌（Twitter）
白宮又裁員？
特朗普成為總統後，白宮人事調動的新聞之多可謂見怪不怪。最新的換人傳聞主角包括商務部長羅斯、國務卿蓬佩奧、甚至是國家安全顧問博爾頓。細看之下，特朗普的白宮團隊經歷兩次主要變動，假如剛才提到的三人亦收「大信封」，到底這代表了特朗普的甚麼盤算？（按此閱讀更多）
以八字鬚為其形象代表的鷹派人物博爾頓（路透社）
綏靖政策再現？
伊朗將提煉濃縮鈾濃度超出核協議上限，以此作為威脅各國履行過去的承諾、及美伊談判時美國需放棄制裁的手段。歐盟方面認為協議「垂危」，但呼籲伊朗重新遵守協議；英國外相侯俊偉亦準備為此尋求法、德合作。不過以色列批評歐盟的立場猶如二戰前歐洲對希特勒的綏靖政策……（按此閱讀更多）
歐盟新領導層的難題
歐盟領導人選差不多塵埃落定，歐洲議會周二（16日）表決是否由德國防部長馮德萊恩成為歐盟委員會新主席。她在投票前發表公開信闡釋立場，希望爭取支持。不過部分黨團已表明投反對票，但無論如何，新領導層需要面對一連串難題……（按此閱讀更多）
英美與歐陸分道揚鑣
英國首相繼任人選之一、前外相約翰遜被指一旦當選，會在兩個月內出訪美國，商討貿易協議。反映英國有意與美國關係更密切。但另一方面，法國周日舉行國慶日閱兵活動，強調各國合作，不過在出席活動的國家元首之間，就不見英美領袖的蹤影……（按此閱讀更多）
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