韓國新勞工法生效　僱主縱容職場欺凌需負刑事責任

韓國政府新修訂的勞工法在周二（16日）起生效，規定如果僱員工作時受到騷擾，但在未獲得公正處理前卻遭到降職或解僱的話，僱主將負上刑事責任，可面臨3年有期徒刑或最高3000萬韓元（約20萬港元）的罰款。 根據韓國政府一項最新的調查，發現大約三分之二的僱員曾在工作時被騷擾，更有高達80%的僱員曾經目撃相關事件，而當地甚至為這種職場欺凌的問題創立一個詞語「gapjil」，意思是「權勢霸凌」。

辦公室職員鄭小姐表示，她曾被公司行政總裁的父親言語欺凌，「他曾對我說，每次我行走時，整幢建築物都在震動，因為我太過肥胖。有一次他還試圖尾隨我入女廁，還有一次是他在他的辦公室裏摸我的肚子」。鄭小姐最後實在忍無可忍，決定在2018年向勞工處求助，但卻被告知她的情況不屬職場欺凌，因為「對方不是她上司，亦沒有受僱於公司，即使對方每天都會在公司出現。」

勞工權益團體「Workplace Gapjil 119」及其他組織表示，他們接獲過很多不同投訴個案，例如有僱員被下令幫老闆的孩子寫論文、被迫為管理層跳性感舞，甚至幫老闆挑白頭髮等，而在2016年就曾有一名大學教授因為用球棒毆打其學生和員工，以及逼他們吃下人類糞便而被判入獄。

該團體的成員朴中奎（Park Jeom-gyu，音譯）表示，即使擁有該法規，「韓國還有很長一段路要走，因為它沒有直接懲罰那些欺凌者，只針對那些處罰公開反抗受害人的僱主，但這仍然是個充滿意義的一步」。

鄭小姐認為，新措施對許多受害人來說來得太遲，並指在向勞工處反映事後後，她不但沒有得到欺凌者的道歉，反而遭到解僱及被告誹謗，雖然她從未因此要上法庭，但這件事曾一度令她差點自殺。

（綜合報道）