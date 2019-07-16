日本治療師推虛擬實境旅遊體驗　助長者重拾生活樂趣

對行動不便的長者來說，到外地旅遊或者是遙不可及，即使能夠成行，旅程亦自必然極具挑戰。日本的治療師登嶋健太聯同東京大學的講師和助理教授檜山敦，利用虛擬實境（virtual reality，VR）等科技，帶足不出戶的長者到世界各地旅遊。

登嶋到世界各地旅遊，期間拍攝360度短片，再帶回日本給予年長患者觀賞。他的目的是希望協助長者重拾生活的樂趣和動力，利用虛擬實境技術，讓無法到外地旅遊的人能夠滿足對旅遊的慾望，並再次觀賞這個世界。登嶋指，運用虛擬實境，他們就能隨意張望四周景色，主動體驗鏡頭下的世界。

登嶋亦會開班教授其他「老友記」拍攝360度短片，讓他們能夠將旅遊期間的美景記錄下來，再帶回給其他長者欣賞。檜山指，90%的長者仍十分活躍，不需要依賴支援仍能單獨居住，意味他們仍參與於社會中間。有82歲的學員就曾到夏威夷旅遊，並用360度鏡頭拍攝當地風景。

登嶋和檜山表示，虛擬實境旅遊計劃與護理設施的身體康復計劃並行，希望能夠協助身心有障礙的年長患者。檜山指，當長者看到虛擬實境，就在眼前將他們帶到不同地方，並提到曾經見過平常不會站起來的人體驗過後，就站了起來，然後開始走路，實在令人驚訝。即使身心都隨年紀退化，老人仍可能利用虛擬實境技術體驗和參與社會。

（美國有線新聞網絡）