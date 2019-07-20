【登月50周年】科技大躍進改善人類生活　殖民月球只欠東風？

1969年7月16日，美國發射阿波羅11號（Apollo 11），載着三名太空人執行登月計劃。同年7月20日，太空人岩士唐（Neil Armstrong）和奧爾德林（Buzz Aldrin）為人類踏出一大步，成為首批登陸月球表面的人類，標誌太空任務的重要里程碑。 半世紀過去，阿波羅計劃早已成為歷史，但科學家努力研發的技術卻與普羅大眾日常生活息息相關。清潔的食水、精準的時鐘、耐用的鞋履等，都是多得阿波羅計劃。一直以來的進步，又將會如何帶領人類踏出的第二大步，達成殖民月球的夢想？

冷戰時期，美國和前蘇聯展開太空競賽。為了成為「一哥」，美國願意豪擲資金發展太空技術，觸發一場「科技大躍進」。美國太空總署馬歇爾航天中心（Marshall Space Flight Center）歷史學家奧多姆（Brian Odom）指，阿波羅計劃提供了一個實驗場地，讓大家認真解決當下重大的工程問題。

前納粹科學家研發的土星5號（Saturn V）火箭仍是當今最強大的火箭，同時為往後的太空任務提供發展藍圖。但更令人意想不到的是，阿波羅計劃帶來的科技進步，在日常生活中亦隨處可見。

阿波羅登月50周年：登月對時間精準度要求極高，幾分之一秒的差別也足以決定生死。在嚴格要求下，工人製造出每年誤差只有一分鐘的石英鐘。同一時間，因為要減輕太空船負重，電腦也經歷革命性的發展，由龐大的機器，縮小至能夠放進太空船的儀器。（法新社）

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殖民月球​不是夢 踏出人類第二大步

月球探索計劃沉寂多年都似乎未有轟動世人的突破，但其實殖民月球並非遙不可及。假設今日起展開計劃，又將會如何實現呢？回看地球的殖民歷史，都離不開三個階段：探索、建設和自給自足。殖民月球亦然。

月球的環境不利人類定居，時差、溫差、輻射、月塵等都是令人卻步的原因。但困難，不代表沒有可能成功。太空人在半世紀前證明人類是可以立足月球表面，月球車亦成功在月球表面探測成份，尋找水、冰和金屬。殖民第一階段探索大致上已經完成。

踏入第二階段，太空人要在月球建造基地。首批太空人會包括科學家和工程師，研究月球成分，並進行實驗探討充分利用月球資源的方法，例如淨化月球的冰轉為人類可用的水，繼而抽取氫氣用作火箭燃料。

之後要真正完成殖民，月球必須能夠自給自足。私人公司或可於月球開採金屬如鈦、鉑金、鈾等，以及或能用於核反應堆的氦-3，之後將資源運返地球，使月球成為富有經濟效益的地方，有資金繼續建設發展，研發自給自足的技術。隨人口增長，將有機會誕生首名「外星寶寶」，標誌人類正式紮根於月球。

比起從地球發射，將太空船從月球運載到航道更容易和便宜。這意味如果要進一步探索甚至殖民火星，殖民月球或者是首要任務。據美國太空總署和私人企業指，人類已掌握足夠技術在月球建造基地，估計需時10年，耗資20至40億美元（約156至313億港元）。只是目前無政府有意投資如此長期的計劃。

人類首次登月：美國太空總署（NASA）約翰遜太空中心（Johnson Space Center）2019年6月28日修復了當年的阿波羅11號（Apollo 11）任務控制中心。（視覺中國）

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（綜合報道）