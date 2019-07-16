【登月50周年】「踏足月球是造假」　為何陰謀論從不止息？

美國太空人岩士唐（Neil Armstrong）和奧爾德林（Buzz Aldrin）1969年7月16日乘坐阿波羅11號（Apollo 11）執行登月計劃，成為首批登陸月球的人類，「個人一小步，人類一大步」的名言也深入民心。惟這一切的登月事跡也伴隨眾多質疑，甚至認為登月是造假。 陰謀論的背後，是一名曾有份參與設計火箭引擎的美國人，他提出不同論點質疑登月只是一場惡作劇。雖然美國太空總署（NASA）已作出多番解釋和提出實證反駁，但在登月時隔半世紀以後，這種陰謀論仍是揮之不去。

作家凱辛（Bill Kaysing）曾參與美國的太空計劃，協助一所公司設計土星5號運載火箭（Saturn V）引擎。他在1976年發表一本小冊子《We Never Went to the Moon：American's Thirty Billion Dollar Swindle》（《我們未曾登陸月球：美國的300億美元詐騙》），帶動了各種「登月惡作劇」的說法。

他畢生都爭論美國太空總署的登月其實只是在工作室內進行，他提出不同「論點」說明看法，例如1969年登月時拍下的照片上並沒有其他星體；插在月球表面的美國國旗在真空情況下飄揚；太空人和器材影子角度的問題；以及登陸器Apollo Lunar Module沒有在月球表面留下坑紋等的說法。

登月50周年：奧爾德林站在月球上的美國國旗旁邊，地上有不少太空人的腳印。陰謀論耆質疑，為何國旗會在沒有空氣的狀態下「飄揚」。（Getty Images）

陰謀論發酵 逾半俄國人不信美國人登月

凱辛的陰謀論學說可謂「一石擊起千重浪」，有不少團體指稱NASA通過偽造和刪改登月相關資料、照片和樣本等，又指登月只是為了羸得與蘇聯的軍事競賽等等。美國霍士新聞（Fox News）在2001年更推出紀錄片《Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?》（《陰謀論：我們登上月亮了嗎?》）。

NASA前首席歷史學家勞紐斯（Roger Launius）表示，調查結果顯示仍有5至6%的美國公眾相信登月惡作劇的說法，但他亦指出這批人士幾乎是陰謀論的「死忠」，並且在發表相關演講時與他爭吵。

至於根據俄羅斯輿論研究中心（Russian Public Opinion Research Center）2018年的民調則顯示，高達57%的俄羅斯人不信美國太空人於1969年登過月，並認為當局偽造了探月工程的材料。

登月50周年：美國太空人岩士唐（左）、柯林斯（Michael Collins，中）和奧爾德林（右）是1969年乘搭阿波羅11號登陸月球的人類。（Getty Images）

NASA提出岩石樣本及鏡子反射激光駁斥

在阿波羅登月50周年之際，NASA需要再次為上述的陰謀論解畫。太空總署發言人比特爾（Allard Beutel）發表聲明，指「有大量證據顯示，美國太空總署在1969年至1972年間支援了12名太空人登月，並特別指出NASA擁有「842磅由太空人採集回來的月球岩石，而且被世界各地的科學家研究了數十年；也可以通過阿波羅太空人當年在月球上放置的後向反射鏡片，以反射地球的激光；還有NASA的月球勘測軌道飛行器2011年拍攝登錄點的照片」等等作為證據。

有部分攝影專家指出，由於阿波羅太空人當年所使用相機的快門速度太短，導致無法捕捉遙遠星體微弱的光線；也有人提出，美國國旗飄揚是由於旗幟被移動過，而根據慣性定律，旗幟在真空下或需時很久才會停止運動。

惟現今網絡資訊發達，陰謀論更容易流通，人類很容易會選擇相信某些認為正確的事情，而非從全面的真憑實據查察。不過科技日新月異，或許我們會已認為登月不再是遙不可及，而「登月造假」的說法或者會在2024年，美國重啟登月計劃之時「壽終正寢」。

（綜合報道）