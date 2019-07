【阿波羅登月50周年】「踏足月球是造假」　為何陰謀論從不止息？

美國太空人岩士唐(Neil Armstrong)和奧爾德林(Buzz Aldrin)1969年7月16日乘坐阿波羅11號(Apollo 11)執行登月計劃,成為首批登陸月球的人類,「個人一小步,人類一大步」的名言也深入民心。惟這一切的登月事跡也伴隨眾多質疑,甚至認為登月是造假。 陰謀論的背後,是一名曾有份參與設計火箭引擎的美國人,他提出不同論點質疑登月只是一場惡作劇。雖然美國太空總署(NASA)已作出多番解釋和提出實證反駁,但在登月時隔半世紀以後,這種陰謀論仍是揮之不去。

作家凱辛(Bill Kaysing)曾參與美國的太空計劃,協助一所公司設計土星5號運載火箭(Saturn V)引擎。他在1976年發表一本小冊子《We Never Went to the Moon:American's Thirty Billion Dollar Swindle》(《我們未曾登陸月球:美國的300億美元詐騙》),帶動了各種「登月惡作劇」的說法。

他畢生都爭論美國太空總署的登月其實只是在工作室內進行,他提出不同「論點」說明看法,例如1969年登月時拍下的照片上並沒有其他星體;插在月球表面的美國國旗在真空情況下飄揚;太空人和器材影子角度的問題;以及登陸器Apollo Lunar Module沒有在月球表面留下坑紋等的說法。

阿波羅登月50周年:奧爾德林站在月球上的美國國旗旁邊,地上有不少太空人的腳印。陰謀論耆質疑,為何國旗會在沒有空氣的狀態下「飄揚」。(Getty Images)

陰謀論發酵 逾半俄國人不信美國人登月

凱辛的陰謀論學說可謂「一石擊起千重浪」,有不少團體指稱NASA通過偽造和刪改登月相關資料、照片和樣本等,又指登月只是為了羸得與蘇聯的軍事競賽等等。美國霍士新聞(Fox News)在2001年更推出紀錄片《Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?》(《陰謀論:我們登上月亮了嗎?》)。

NASA前首席歷史學家勞紐斯(Roger Launius)表示,調查結果顯示仍有5至6%的美國公眾相信登月惡作劇的說法,但他亦指出這批人士幾乎是陰謀論的「死忠」,並且在發表相關演講時與他爭吵。

至於根據俄羅斯輿論研究中心(Russian Public Opinion Research Center)2018年的民調則顯示,高達57%的俄羅斯人不信美國太空人於1969年登過月,並認為當局偽造了探月工程的材料。

阿波羅登月50周年:美國太空人岩士唐(左)、柯林斯(Michael Collins,中)和奧爾德林(右)是1969年乘搭阿波羅11號登陸月球的人類。(Getty Images)

NASA提出岩石樣本及鏡子反射激光駁斥

在阿波羅登月50周年之際,NASA需要再次為上述的陰謀論解畫。太空總署發言人比特爾(Allard Beutel)發表聲明,指「有大量證據顯示,美國太空總署在1969年至1972年間支援了12名太空人登月,並特別指出NASA擁有「842磅由太空人採集回來的月球岩石,而且被世界各地的科學家研究了數十年;也可以通過阿波羅太空人當年在月球上放置的後向反射鏡片,以反射地球的激光;還有NASA的月球勘測軌道飛行器2011年拍攝登錄點的照片」等等作為證據。

有部分攝影專家指出,由於阿波羅太空人當年所使用相機的快門速度太短,導致無法捕捉遙遠星體微弱的光線;也有人提出,美國國旗飄揚是由於旗幟被移動過,而根據慣性定律,旗幟在真空下或需時很久才會停止運動。

惟現今網絡資訊發達,陰謀論更容易流通,人類很容易會選擇相信某些認為正確的事情,而非從全面的真憑實據查察。不過科技日新月異,或許我們會已認為登月不再是遙不可及,而「登月造假」的說法或者會在2024年,美國重啟登月計劃之時「壽終正寢」。

