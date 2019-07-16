新西蘭小企鵝兩度闖入壽司店　原來係想築愛巢？

野生動物擅闖私人地方屢見不鮮，兇猛野獸可能人人喊打，亦可能讓人擔驚受怕，如果是走路搖擺的可愛小動物呢？ 新西蘭首都威靈頓（ Wellington）有兩隻小藍企鵝膽大包天，闖入當地壽司店，牠們「被捕獲釋」後稍晚又再回到店內，其後再被「逮捕」。 這對企鵝一而再再而三地闖入壽司店，背後是甚麼原因？

7月15日早上約6時半，新西蘭威靈頓（ Wellington） 地鐵站附近的一家壽司店員如常準備開舖，卻聽到店內傳來奇怪聲音。四周查看後發現兩隻小藍企鵝躲在吧台下面。

威靈頓港約有600對小藍企鵝，算是當地相當常見的動物。時值冬季，當地氣溫僅約攝氏10度，企鵝躲在溫暖的烤爐旁。警方接報後將這兩隻不速之客暫時拘留，並聯繫保育部協助，將牠們放生回威靈頓港（Wellington Harbour）。

新西蘭企鵝：當局及後再度「拘捕」小企鵝（圖源：Wellington District Police Facebook）

穿越大馬路​ 再闖壽司店

當局晚上再接到壽司店電話，店主稱看到企鵝從穿越熙來攘往的大馬路，再次「擅闖」壽司店。當地媒體引述店主稱，其中一隻脾氣暴躁的小企鵝更試圖要咬他。保育部再次將牠們放生回大海。

保育部主管梅斯（Jack Mace）解釋，相信牠們是被店內的魚腥味吸引，並表示小藍企鵝亦將進入交配期，這對伴侶顯然是在尋找適合的地點築巢生蛋。

他又指出，小藍企鵝對築巢地點相當長情，所以可能會再次回到壽司店。店主形容事件不可置信，難以想像有企鵝會在他店舖築巢，並形容牠們「很可愛，但可能很害怕」，所以必需尋求當局協助。

（綜合報道）