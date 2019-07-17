《太鼓之達人》備受日本機迷至愛　鼓面何解經常不翼而飛？

《日本經濟新聞》周二（16日）報道，日本遊戲機中心內非常受玩家歡迎的遊戲《太鼓之達人》鼓面最近經常被偷走，其中愛知縣名古屋市的遊戲機中心就在2019年1月發生鼓面失竊事件。當地警方因此拘捕一名17歲愛知縣安城市的男高中生，他表示偷竊是因為有些鼓面比較好用，之後他會將這些鼓面換到常用的遊戲機上進行練習，以便拿到更高的分數。

報道指，由於製作上有不同，遊戲機中心內有些《太鼓之達人》遊戲機的鼓面能在沒有工具的情況被拆卸下來，有負責人對此表示，他們現在已把這些鼓面進行固定，並指「喜歡遊戲是件好事，但偷走就過分了」。

《太鼓之達人》由萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）在2001年推出，是一款人氣極高的音樂遊戲。該公司透露，自2017年起他們的直銷店裏就發生多次鼓面和鼓棍失竊案；當地警方亦因此拘捕了不少人，有被捕的人表示，他們會把偷來的部件連接到自己的遊戲機上來玩。

名古屋市一名15歲男學生解釋稱，狂熱的遊戲玩家很注重細節，「就算是同一機型，不同店舖的鼓面軟硬度以及與背面感應器之間的空氣量有所不同，而用鼓棍敲打時的細微反應差異亦會影響到得分」。

（綜合報道）