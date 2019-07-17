【一分鐘看世界】特朗普unfriend習近平、歐委會主席、登月陰謀論

早晨，今天是7月17日，星期三。
一個炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普：同習近平「割席」
美國總統特朗普經常說與中國國家主席習近平有「非常特別的關係」，但經過6月日本G20峰會後，情況開始出現變化。特朗普指中國購買美國農產品的承諾「走數」，令華府非常不滿，他亦指關稅戰導致中國經濟下滑，更懷疑Google與中國軍方合作，他直言與習近平各走各路……（按此閱讀更多）
知情人士對英媒透露，特朗普（左）在大阪與習近平會晤時不止一次提出多買美國農產品的要求，卻未得到習近平的承諾。（路透社）
歐盟女掌舵人誕生
歐洲議會周二表決歐盟委員會新主席人選，德國前防長馮德萊恩在表決前努力爭取支持，雖然外界普遍認為這位帶有貴族色彩的德國總理默克爾戰友可以順利成為首位歐盟委員會女掌舵人，但點票結果卻顯示她差點陰溝翻船……（按此閱讀更多）
馮德萊恩自幼受到「歐洲人」教育，傾向於歐盟進一步整合。（路透社）
登月50年 呃足世人半世紀？
今年的7月16日正值美國太空人岩士唐和奧爾德林登陸月球的50周年紀念。不過就在個人一小步，人類一大步」之後的半個世紀，有不少人認為當日的創舉全是「造假」，不同類型的陰謀論從此成為大家的討論話題……（按此閱讀更多）
華為未來如何？
華為遭美國下封殺令，各國的取向不一。華為的美國公司有千名員工「收大信封」，加拿大則可能因應選情才決定是否採用華為5G技術。而在意大利則傳出好消息……（按此閱讀更多）
松本清殺入香港
港人到日本旅遊時，驚安之殿堂和松本清藥妝都是大家的掃貨勝地。而前者早日登陸尖沙咀後，松本清亦計劃在香港大展拳腳……（按此閱讀更多）
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