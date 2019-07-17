美國智庫發表報告　揭示金正恩如何得到Benz等名車

美國華盛頓智庫高級國防研究中心（Center for Advanced Defense Studies，C4ADS）周二（16日）發表一份報告指，朝鮮從2015年至2017年間輸入價值至少1.91億美元（約14.93億港元）的奢侈品，而且有多達90個國家違反聯合國對朝鮮的制裁，成為這些奢侈品的來源地。 該份報告的其中一名作者Lucas Kuo表示，他們花了約8個月時間進行調查，當中的資料包括海關記錄、航運統計數據、海運提單（bills of lading）以及其他公開資料，而這也許能解釋為何朝鮮領袖金正恩能乘坐平治（Mercedes-Benz）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）等汽車品牌所出產的名車。

金正恩2019年4月25日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，以及2月在新加坡和越南河內與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時，均帶上兩架防彈豪華轎車，分別是奔馳邁巴赫S62（Mercedes Maybach S62）和奔馳邁巴赫S600普爾曼（Mercedes Maybach S600 Pullman Guard）。平治母企戴姆勒（Daimler）事後稱，公司完全不知道這些車輛是如何運到朝鮮。

C4ADS表示，朝鮮利用一系列複雜且不斷進化的方法，去避開全球出口管制，以獲得各項奢侈品，從2015年至2017年共有803架豪華轎車被輸入至平壤，而這些名車主要來自俄羅斯。

報告另一名作者阿特伯恩（Jason Arterburn）說：「他們（朝鮮）不單止持續成功用方法去妨礙傳統執法，而且觀察得到我們是如何追蹤他們，並發展出非常複雜的技巧去不斷避開制裁」。Lucas Kuo亦表示，C4ADS的調查是為了「評估容許這種事發生的國際體系到底有何不足」。

前聯合國朝鮮事務專員洛佩斯（George Lopez）亦表示，雖然禁止奢侈品輸入朝鮮比起禁止其輸出煤炭的措施來說，未必能有效打擊其經濟，但找出到底是那些人協助金正恩得到名車，仍能堵塞一些制度上的漏洞。

（美國有線新聞網絡）