英國男子玩水上滑梯頭先着水　頸椎骨受損或終生癱瘓

英國23歲男子布里福（David Briffaut）與朋友到西班牙貝尼多姆（Benidorm）旅遊，上周一（8日）前往水上樂園遊玩，卻意外釀成悲劇。布里福玩水上滑梯時，俯伏在紅墊上，從高處滑下，頭部首先着水，導致兩節頸椎骨受損。布里福目前正在深切治療部留醫，胸口以下的部份失去知覺，有機會終生癱瘓。

布里福玩水上滑梯時，俯伏在紅墊上，從高處滑下，頭部首先着水，導致兩節椎骨受損。（影片截圖）

布里福和朋友到Aqualandia水上樂園遊玩，期間與女朋友布里斯托（Penny Bristow）一起玩水上滑梯，各自俯伏在自己的紅墊上，同時從高處滑下。但布里福頭部首先着水，短暫失去意識，之後向朋友表示雙腳失去知覺。

意外發生後，布里福被送往位於阿利坎特（Alicante）的醫院，目前仍在深切治療部留醫，需要用儀器維生。傷者兩節頸椎骨受損，脊髓亦有損傷，有機會終生癱瘓。醫生建議進行氣管切開術，並於頸部加裝兩粒螺絲。他的母親洛蘭（Lorraine）指，如情況許可，希望盡快將兒子移送至英格蘭治療。

布里福的親戚普利（Mark Pooley）要求調查意外成因，認為布里福使用滑梯的方式並無不妥，不是他的錯。普利又指，有家庭成員事後到訪出事的水上樂園，發現涉事滑梯仍然開放，對此感到震驚。他提到，布里福傷勢嚴重，一家都在祈禱希望有奇蹟出現。

（每日郵報／鏡報）