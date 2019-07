英美女插畫家呼籲「飛男友」T恤爆紅　成時尚雜誌最具影響力人物

英國插畫師季芬(Florence Given)設計的T恤和Tote Bag在社群媒體平台Instagram上大受網友追捧,上面印的標語包括這名自信滿滿的20歲女孩說過的一句名言:「今天是甩男友的好日子。」

Florence Given 的設計使用鮮豔色彩和復古字體,但最受矚目是她傳逹出來的女性主義信息,例如「保有你的能量」和「別理性別歧視者胡說八道」,鼓勵女性抗拒有毒的父權思想。她因此當選時尚雜誌《Cosmopolitan》的2019年度最具影響力人物(Influencer of the Year)。

Florence Given 表示:「我想鼓勵女性質疑她們出生的世界。我想要她們找到自己的力量,理解到永遠不該屈就少於她們應得的待遇。 」

這也難怪她在與男友分手後,獲得靈感設計出一款超流行T恤:「甩掉他」。

她說:「我甩了男友,了解到我將這麼多的時間和精力,花在某個無意回報的人身上。我苦撐是為了什麼?我本可把精力花在自己身上,卻一直在嘗試『改正』或『栽培』某人。」

Florence Given 解釋,她已厭倦在一段男女朋友關係中「照顧孩子氣的男人」,她要反對將女性侷限在卑躬屈膝角色的過時性別觀念。

她說:「我理解到,這是女性會在男女關係中理所當然、不加質疑就承擔下來的角色。這樣做是為了證明有人愛我們。我想利用個人經驗,帶領其他年輕女性取得會得到解放的同樣認知;你不必委屈,你是你自己的人生至愛,其他都是讓你分心的事。」

英國一位參演過《愛之島》(Love Island)的明星梅根巴頓漢森(Megan Barton-Hanson),上晨間電視節目《早安英國》受訪時,特地穿上一件季芬設計的T恤,胸前字樣是「停止因為她過去的性史來評價女性」 ,以回應外界先前對她曾在性產業工作的批判。

Florence Given 原本就讀倫敦時尚學院,但去年輟學以追求藝術生涯和全職寫作,她目前正執筆要寫第一本書,將探認男性的目光如何塑造社會對女性情慾的看法,希望同時透過藝術作品、說和寫等媒介,來傳達她想推廣的訊息。

