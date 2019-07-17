結婚71年　老夫婦同年同月同日死　生前受訪仍不住牽手親吻極恩愛

美國喬治亞州94歲的狄雷哥（Herbert Delaigle）和88歲妻子法蘭西絲（Marilyn Frances DeLaigle），結婚71年依然恩愛，甚至在同一天過世。 狄雷哥12日凌晨2點20分過世，整整12小時後，法蘭西絲下午2點20分離世。

CNN在喬治亞州奧古斯塔市的分支機構WRDW / WAGT電視台報道，他們的愛情故事始於72年前的一家咖啡館。

狄雷哥去年接受WRDW/WAGT訪問時說，當時他22歲，法蘭西絲16歲，狄雷哥家族在喬治亞州韋恩斯伯勒鎮經營一家「白路咖啡館」，法蘭西絲就在咖啡館工作：「我一直看到她進進出出，進進出出，我的目光落在她身上，然後我終於鼓起勇氣問她，願不願意跟我一起出去。」

他們第一次約會是去看電影。一年後，狄雷哥向她求婚。狄雷哥回憶說：「我問她，願不願意讓我當她丈夫，她說，當然好啊。」

但狄雷哥說，他們差點沒能完婚，因為他們比原定時間晚了一個小時才到教堂，牧師原本不願意證婚，他們苦苦哀求，牧師才匆匆把婚禮流程走完。

這場婚禮很便宜。狄雷哥去年受訪時微笑著說：「我總共只付給法蘭西絲5美元。」換算為目前幣值，不到55美元。美國人的習俗是，婚禮由女方出錢。

去年受訪時仍不住牽手、親吻，表現恩愛（點圖瀏覽）↓↓↓

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法蘭西絲說，老公很幽默，讓她一輩子都在笑。甚至在狄雷哥93歲時，狄雷哥仍會說笑。

狄雷哥夫婦去年受訪時，狄雷哥問法蘭西絲：「你知道我最喜歡你哪一點？」法蘭西絲笑答：「不知道。」

根據狄雷哥的訃聞，二次大戰期間，狄雷哥是美國陸軍一員，夫妻倆在德國待了六年。狄雷哥還參加過韓戰和越戰，服役22年後退伍。

這對夫婦有6個孩子、16個孫子女、25個曾孫子女和3個曾曾孫子女。

這對夫婦的喪禮15日舉行。

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