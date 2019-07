網民發起佔領外星人研究所「51區」　美國空軍：隨時備戰

美國內華達試飛訓練區(Nevada Test and Training Range)的秘密軍事據點「51區」(Area 51)向來被指是研究外星人的基地,甚至有傳外星人被扣押在此。有人在社交媒體Facebook惡搞發起佔領行動,召集網民9月20日前往「51區」,截至周三(17日)已有140萬人表示會出席活動。空軍發言人回應指,不鼓勵任何人前往訓練美軍的地方,並指空軍隨時準備好保衛美國和其資產。

有人在網上發起名為「攻佔『51區』,他們無法阻止我們全部人」(Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us)的活動,號召網民於「51區」外星人中心(Area 51 Alien Center)集合,再一起用日本動漫《火影忍者》的「忍者跑法」闖入51區。活動描述寫道,如果像《火影忍者》主角鳴門那樣跑,可以跑得比他們的子彈還要快,叫大家一起去看外星人。

「鳴門跑」是指像日本動漫《火影忍者》中的忍者般奔跑,身體向前傾,並將雙手向後擺。(網上圖片:Know Your Meme)

空軍發言人麥克安德魯斯(Laura McAndrews)向《華盛頓郵報》表示,官員留意到有關活動。被問到將如何應對時,她提到,未能透露基地的特定計劃或安全措施,但警告指,嘗試非法闖入軍事設施或軍事訓練區的任何行為都十分危險。

雖然很多人都視之為惡搞活動,但亦有人認為看待。「51區」附近一間旅館主人韋斯特(Connie West)周日(14日)接受訪問時指,旅館酒保當日接到的所有電話都是關於9月20日的事,形容情況荒唐。雖然旅館距離活動地點阿馬戈薩谷(Amargosa Valley)一小時車程,但9月20日所有住宿亦已爆滿。

「51區」位於內華達州南部,隸屬內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base)。有關「51區」的傳言始於1989年,自稱是物理學家的美國男子拉扎爾(Bob Lazar)表示曾於「51區」工作,研究不明飛行物體(UFO)。陰謀論者認為,「51區」是扣押外星人的地方,並藏有外星人的科技和墜毀的不明飛行物體。

美國政府直到2013年才透過中央情報局(CIA)的解密文件承認「51區」的存在,但指「51區」只是試飛場地,無提及任何外星生物。

(綜合報道)