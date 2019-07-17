網民發起佔領外星人研究所「51區」　美國空軍：隨時備戰

美國內華達試飛訓練區（Nevada Test and Training Range）的秘密軍事據點「51區」（Area 51）向來被指是研究外星人的基地，甚至有傳外星人被扣押在此。有人在社交媒體Facebook惡搞發起佔領行動，召集網民9月20日前往「51區」，截至周三（17日）已有140萬人表示會出席活動。空軍發言人回應指，不鼓勵任何人前往訓練美軍的地方，並指空軍隨時準備好保衛美國和其資產。

有人在網上發起名為「攻佔『51區』，他們無法阻止我們全部人」（Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us）的活動，號召網民於「51區」外星人中心（Area 51 Alien Center）集合，再一起用日本動漫《火影忍者》的「忍者跑法」闖入51區。活動描述寫道，如果像《火影忍者》主角鳴門那樣跑，可以跑得比他們的子彈還要快，叫大家一起去看外星人。

「鳴門跑」是指像日本動漫《火影忍者》中的忍者般奔跑，身體向前傾，並將雙手向後擺。（網上圖片：Know Your Meme）

空軍發言人麥克安德魯斯（Laura McAndrews）向《華盛頓郵報》表示，官員留意到有關活動。被問到將如何應對時，她提到，未能透露基地的特定計劃或安全措施，但警告指，嘗試非法闖入軍事設施或軍事訓練區的任何行為都十分危險。

雖然很多人都視之為惡搞活動，但亦有人認為看待。「51區」附近一間旅館主人韋斯特（Connie West）周日（14日）接受訪問時指，旅館酒保當日接到的所有電話都是關於9月20日的事，形容情況荒唐。雖然旅館距離活動地點阿馬戈薩谷（Amargosa Valley）一小時車程，但9月20日所有住宿亦已爆滿。

「51區」位於內華達州南部，隸屬內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）。有關「51區」的傳言始於1989年，自稱是物理學家的美國男子拉扎爾（Bob Lazar）表示曾於「51區」工作，研究不明飛行物體（UFO）。陰謀論者認為，「51區」是扣押外星人的地方，並藏有外星人的科技和墜毀的不明飛行物體。

美國政府直到2013年才透過中央情報局（CIA）的解密文件承認「51區」的存在，但指「51區」只是試飛場地，無提及任何外星生物。

（綜合報道）