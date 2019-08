【CBD】大麻萃取物產品層出不窮　是神奇草藥抑或要有更多監管

大麻二酚(CBD)的大麻萃取物近年在外國市場興起,不少使用者口中的CBD可治療疼痛及關節炎,又可緩解焦慮與失眠;但也有不少人對此有所保留。 市場湧現CBD相關產品,如乳霜、精油、摩擦膏、狗糧,以至啤酒、軟糖、朱古力、棉花糖、咖啡及蛋糕等食品,都聲稱加入CBD。有商家更在陰道栓劑添加CBD,形容是最需要大麻的部位。而這也引來美國食品藥物管理局的注意,擔心坊間的CBD產品未詳細說明功效,擬制定監管業界的守則。 這種非一般的大麻,不會使人精神亢奮及迷幻,但連可口可樂亦指會研究CBD可樂的可行性,究竟是有甚麼魔力?

彭博2018年9月報道,可口可樂正與加拿大大麻生產商研究CBD可樂的可行性;朱古力品牌好時(Hershey)2019年6月則表示,雖未有計劃在產品中加入CBD,但指CBD屬市場的新趨勢。糖果生產商Jelly Belly創辦人David Klein,2019年3月則在自家公司Spectrum Confections的網購平台上,推出含CBD成份的Jelly Beans糖果,有原味、酸味糖衣及無糖3款種類,甫上市即賣斷貨。

大麻CBD:市面上有關CBD的產品層出不窮,圖為含CBD成份的Jelly Beans糖果(Spectrum Confections)

大麻的分別

首先需分清楚大麻的成分及特性。大麻含有超過400種化學物質,當中主要成份為THC(四氫大麻酚)及CBD(大麻二酚) 。THC會使人精神亢奮及迷幻,產生很「High」的感覺;CBD則屬非精神活性(non-psychoactive)成分,可緩解疼痛。

工業大麻(hemp)與大麻(marijuana)均屬大麻作物,惟成分及用途非常不同。工業大麻又稱「漢麻」,THC濃度低於0.3%,是紙張、紡織品及建築材料等的原料;大麻則含有濃度高達三成的THC成分。

大麻CBD:大麻主要成份為會使人精神亢奮的THC,以及可緩解疼痛的CBD。(AFP)

合法還是非法?

美國、泰國、加拿大等數十個國家宣布醫療用大麻合法;烏拉圭、加拿大、荷蘭及葡萄牙更將消閒用大麻合法化;美國亦有部分州份將其合法化;在中國及馬來西亞等亞洲大多數國家,消閒用大麻繼續被視為毒品。

隨着公眾及政府對大麻的意見改變,陸續有不少國家考慮將消閒用大麻或CBD合法化。不過,必需搞清楚的是,合法化不代表可以隨便販賣含大麻成分的食品及產品。

大麻CBD:目前烏拉圭、加拿大、荷蘭及葡萄牙4個國家已將消閒用大麻合法化。(AFP)

以美國為例,當局在2018年12月20日通過農業法案(Farm Bill),將工業大麻的生產及銷售合法化。不過,美國食品藥物管理局(FDA)強調,在現有法律框架下,仍禁止銷售任何含有CBD或THC的健康產品、膳食補充劑或食品,唯一獲批准的是治療癲癇症藥物Epidiolex。

這意味僅有部分CBD產品是可合法銷售,例如美容產品。當然,如何定義產品是否違法亦充滿灰色地帶。

在香港,THC屬《危險藥物條例》(第134章)管制的危險藥物,任何含有THC的產品均受《危險藥物條例》管制;而CBD則不屬危險藥物,惟製品須根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)的規定,向藥劑業及毒藥管理局註冊,方可出售或分發。不過當局強調,由於提煉純CBD的過程困難,含有CBD的產品可能同時含有其他受管制大麻素。

大麻CBD:在香港,任何含有THC的產品均受《危險藥物條例》管制。(AFP)

實際療效​未明 或成醫學瑰寶

過去已有多項研究指出,CBD在醫學上甚具價值,特別是在應付癲癇、治療創傷、精神病或一些神經病變上有顯著作用,但實際療效仍有待觀察。

美國加州大學聖地牙哥分校(University of California, San Diego)藥用大麻研究中心主任格蘭特(Igor Grant)認為,CBD可能有抗炎、抗焦慮及治療精神疾病等效用;紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)神經科學家赫德(Yasmin Hurd)就指出,CBD可能有效治療複雜的神經問題,更可能有助避免鴉片類藥物成癮者復發。

人稱大麻教父的化學家梅舒朗(Raphael Mechoulam )曾解釋,這種「神奇草藥」如此多效用,與人體生理機制有關。人體內的大麻素(endocannabinoid)能調節人體生理機制,維持體內「動態平衡」,讓細胞處於最佳運作狀態。動態平衡失效會使身體出現功能障礙或免疫系統失調,從而產生許多疾病。CBD的作用,就是調整體內大麻素。

大麻CBD:圖為未經加工的工業大麻。(AFP)

美國擬制定監管業界守則

農業法案通過後,雖然醫學界尚未對CBD的醫學療效下定論,但有關產品如雨後春筍般湧現市場。無論是非法或合法,食品、飲料、保健品、護膚産品、乳霜、沐浴乳及肌肉舒緩膏等CBD產品可謂禁之不絕。

CBD的消費者不單是一群想減壓及放鬆的年輕人,市場研究公司布萊特菲爾德集團(Brightfield Group)2018年調查指出,除了30歲出頭的用家外,一班長者亦是CBD的擁躉,事關他們購買藥酒、藥膏等治療衰老、關節炎及慢性疼痛。

美國食品藥物管理局擔心,坊間的CBD產品未有詳細說明功效、每日服食劑量及化學作用等,所以5月成立工作小組,並首次舉行聽證會,研究產品對公眾健康的風險,以制定監管業界的守則。

大麻CBD:美國食品藥物管理局規定,仍禁止銷售任何含有CBD或THC的健康產品、膳食補充劑或食品,美容產品等則可合法銷售。(AFP)

▼想看CBD產品相片,請即按以下圖輯:

+ 5 + 4 + 3

市場潛力驚人 大麻發大財?

大麻近期成為中外最熱門投資主題之一,相關股份均接連炒上。CBD在各國的法律地位尚不清楚,但不少投資者已看好相關產業前景,認為有關産品銷售增長潜力及利潤可觀,紛紛計劃投資。

布萊特菲爾德2018年預計,CBD產業的價值2019年將達57億美元,到2022年更會飆升到220億美元。以行業龍頭夏洛特網絡(Charlotte's Web Holdings)為例,該公司2018年全年收入增長74%,達6950萬美元;2019年首季就按年上升66%,達2170萬美元。

在這個熱潮中,中國雲南及黑龍江已對準這個大市場參了一腳。漢麻投資集團2017年成為國內首家獲准提取CBD的公司,公司九成產品都是外銷到美國、德國、英國及荷蘭等地,亦有愈來愈多出口到日本。董事長譚昕形容「市場潛力難以估計」。

大麻CBD:布萊特菲爾德2018年預計,CBD產業的價值2019年將達57億美元,到2022年更會飆升到220億美元。(AFP)

對於CBD的未來發展,分析認為可能要兵分兩路,一方面為藥用CBD謀求合法地位,並鼓勵臨床研究和試驗;另一方面則繼續研究CBD產品監管。與此同時,若CBD合法用於食物,相信可口可樂等世界級品牌,必定會快速搶佔市場。屆時消費者,將有更多可靠的選擇。