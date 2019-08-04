【CBD】大麻萃取物產品層出不窮　是神奇草藥抑或要有更多監管

大麻二酚（CBD）的大麻萃取物近年在外國市場興起，不少使用者口中的CBD可治療疼痛及關節炎，又可緩解焦慮與失眠；但也有不少人對此有所保留。 市場湧現CBD相關產品，如乳霜、精油、摩擦膏、狗糧，以至啤酒、軟糖、朱古力、棉花糖、咖啡及蛋糕等食品，都聲稱加入CBD。有商家更在陰道栓劑添加CBD，形容是最需要大麻的部位。而這也引來美國食品藥物管理局的注意，擔心坊間的CBD產品未詳細說明功效，擬制定監管業界的守則。 這種非一般的大麻，不會使人精神亢奮及迷幻，但連可口可樂亦指會研究CBD可樂的可行性，究竟是有甚麼魔力？

彭博2018年9月報道，可口可樂正與加拿大大麻生產商研究CBD可樂的可行性；朱古力品牌好時（Hershey）2019年6月則表示，雖未有計劃在產品中加入CBD，但指CBD屬市場的新趨勢。糖果生產商Jelly Belly創辦人David Klein，2019年3月則在自家公司Spectrum Confections的網購平台上，推出含CBD成份的Jelly Beans糖果，有原味、酸味糖衣及無糖3款種類，甫上市即賣斷貨。

大麻CBD：市面上有關CBD的產品層出不窮，圖為含CBD成份的Jelly Beans糖果（Spectrum Confections）

大麻的分別

首先需分清楚大麻的成分及特性。大麻含有超過400種化學物質，當中主要成份為THC（四氫大麻酚）及CBD（大麻二酚） 。THC會使人精神亢奮及迷幻，產生很「High」的感覺；CBD則屬非精神活性（non-psychoactive）成分，可緩解疼痛。

工業大麻（hemp）與大麻（marijuana）均屬大麻作物，惟成分及用途非常不同。工業大麻又稱「漢麻」，THC濃度低於0.3％，是紙張、紡織品及建築材料等的原料；大麻則含有濃度高達三成的THC成分。

大麻CBD：大麻主要成份為會使人精神亢奮的THC，以及可緩解疼痛的CBD。（AFP）

合法還是非法？

美國、泰國、加拿大等數十個國家宣布醫療用大麻合法；烏拉圭、加拿大、荷蘭及葡萄牙更將消閒用大麻合法化；美國亦有部分州份將其合法化；在中國及馬來西亞等亞洲大多數國家，消閒用大麻繼續被視為毒品。

隨着公眾及政府對大麻的意見改變，陸續有不少國家考慮將消閒用大麻或CBD合法化。不過，必需搞清楚的是，合法化不代表可以隨便販賣含大麻成分的食品及產品。

大麻CBD：目前烏拉圭、加拿大、荷蘭及葡萄牙4個國家已將消閒用大麻合法化。（AFP）

以美國為例，當局在2018年12月20日通過農業法案（Farm Bill），將工業大麻的生產及銷售合法化。不過，美國食品藥物管理局（FDA）強調，在現有法律框架下，仍禁止銷售任何含有CBD或THC的健康產品、膳食補充劑或食品，唯一獲批准的是治療癲癇症藥物Epidiolex。

這意味僅有部分CBD產品是可合法銷售，例如美容產品。當然，如何定義產品是否違法亦充滿灰色地帶。

在香港，THC屬《危險藥物條例》（第134章）管制的危險藥物，任何含有THC的產品均受《危險藥物條例》管制；而CBD則不屬危險藥物，惟製品須根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）的規定，向藥劑業及毒藥管理局註冊，方可出售或分發。不過當局強調，由於提煉純CBD的過程困難，含有CBD的產品可能同時含有其他受管制大麻素。

大麻CBD：在香港，任何含有THC的產品均受《危險藥物條例》管制。（AFP）

實際療效​未明 或成醫學瑰寶

過去已有多項研究指出，CBD在醫學上甚具價值，特別是在應付癲癇、治療創傷、精神病或一些神經病變上有顯著作用，但實際療效仍有待觀察。

美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）藥用大麻研究中心主任格蘭特（Igor Grant）認為，CBD可能有抗炎、抗焦慮及治療精神疾病等效用；紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）神經科學家赫德（Yasmin Hurd）就指出，CBD可能有效治療複雜的神經問題，更可能有助避免鴉片類藥物成癮者復發。

人稱大麻教父的化學家梅舒朗（Raphael Mechoulam ）曾解釋，這種「神奇草藥」如此多效用，與人體生理機制有關。人體內的大麻素（endocannabinoid）能調節人體生理機制，維持體內「動態平衡」，讓細胞處於最佳運作狀態。動態平衡失效會使身體出現功能障礙或免疫系統失調，從而產生許多疾病。CBD的作用，就是調整體內大麻素。

大麻CBD：圖為未經加工的工業大麻。（AFP）

美國擬制定監管業界守則

農業法案通過後，雖然醫學界尚未對CBD的醫學療效下定論，但有關產品如雨後春筍般湧現市場。無論是非法或合法，食品、飲料、保健品、護膚産品、乳霜、沐浴乳及肌肉舒緩膏等CBD產品可謂禁之不絕。

CBD的消費者不單是一群想減壓及放鬆的年輕人，市場研究公司布萊特菲爾德集團（Brightfield Group）2018年調查指出，除了30歲出頭的用家外，一班長者亦是CBD的擁躉，事關他們購買藥酒、藥膏等治療衰老、關節炎及慢性疼痛。

美國食品藥物管理局擔心，坊間的CBD產品未有詳細說明功效、每日服食劑量及化學作用等，所以5月成立工作小組，並首次舉行聽證會，研究產品對公眾健康的風險，以制定監管業界的守則。

大麻CBD：美國食品藥物管理局規定，仍禁止銷售任何含有CBD或THC的健康產品、膳食補充劑或食品，美容產品等則可合法銷售。（AFP）

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市場潛力驚人 大麻發大財？

大麻近期成為中外最熱門投資主題之一，相關股份均接連炒上。CBD在各國的法律地位尚不清楚，但不少投資者已看好相關產業前景，認為有關産品銷售增長潜力及利潤可觀，紛紛計劃投資。

布萊特菲爾德2018年預計，CBD產業的價值2019年將達57億美元，到2022年更會飆升到220億美元。以行業龍頭夏洛特網絡（Charlotte's Web Holdings）為例，該公司2018年全年收入增長74％，達6950萬美元；2019年首季就按年上升66%，達2170萬美元。

在這個熱潮中，中國雲南及黑龍江已對準這個大市場參了一腳。漢麻投資集團2017年成為國內首家獲准提取CBD的公司，公司九成產品都是外銷到美國、德國、英國及荷蘭等地，亦有愈來愈多出口到日本。董事長譚昕形容「市場潛力難以估計」。

大麻CBD：布萊特菲爾德2018年預計，CBD產業的價值2019年將達57億美元，到2022年更會飆升到220億美元。（AFP）

對於CBD的未來發展，分析認為可能要兵分兩路，一方面為藥用CBD謀求合法地位，並鼓勵臨床研究和試驗；另一方面則繼續研究CBD產品監管。與此同時，若CBD合法用於食物，相信可口可樂等世界級品牌，必定會快速搶佔市場。屆時消費者，將有更多可靠的選擇。