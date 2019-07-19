【阿波羅登月50周年】從太空競賽到太空軍　政府推動始能快步向前

阿波羅11號登月，是人類首次的登月任務，人類在50年前首次在外太空留下永久印記。50年後，人類仍繼續積極發展外太空探索，從月球伸延至火星、觸碰太陽系以外。 繼俄羅斯、美國及日本後，法國也宣布組建太空司令部，加入太空軍「俱樂部」。太空軍與太空發展，兩者有着什麼樣的關係？發展太空軍對未來太空探索，能帶來什麼樣的變化？

人類踏足月球的第一個腳印。因月球幾乎沒有大氣的關係，沒有風亦沒有風化作用，這腳印會永遠長存。（Getty Images）

首先，要說明阿波羅計劃與太空軍沒直接關係，但有着一個共通點，政府的推動。

據特朗普2018年宣布成立太空軍目的，是要保護美國人造衛星安全，並取得太空的主導權，應對中俄威脅。

站在今天科技軍事的角度，隨着多國陸續開發並成功試射反衛星飛彈，在地球軌道飛行的軍事及監察衛星都可能成為目標。今天人類的通訊、定位極為依賴人造衛星，失去人造衛星將對國家造成嚴重打擊，保持自身在太空的「優勢」變得有現實需要。

政府鼎力推動下的探索競賽

相比推進人類飛往月亮踏足外太空，搶奪近地軌道的太空主導權似乎顯得狹隘。但需知道阿波羅計劃與更早前的水星計劃一樣，都是美蘇冷戰時期太空競賽的衍生物。戰後美蘇為爭奪領導地位，開展了以保障國家安全為名，意識形態與民族主義為實的太空競賽，比試誰先成功探索周邊的星球。

1960年時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）競選時，表示要讓美國在太空探索和飛彈防禦上全面超越蘇聯。阿波羅計劃得以順利進行，全由美國政府鼎力支持。這亦是美國迄今為止最龐大的月球探測計劃，由試射探測衛星到載人登月，只花了9年就完成。岩士唐（Neil Armstrong）踏足月球的第一步，見證美國太空事業超越蘇聯的瞬間。

不過，美國的勝利並不代表美國可在太空科技上領導全球，阿波羅計劃讓美國意識到發展太空事業非常耗費成本。阿波羅計劃結束後，1980年代起美國投放太空探索的資源開始減少。自1961年首位太空人誕生後已有近550人前往太空，但自1972年後就再無人踏足月球。政治的參與帶動了太空發展，冷戰結束後太空探索步代變得緩慢起來。

從計劃開始到載人登月成功，只花了9年的時間。這是美國人們全力走向太空的時代。（Getty Images）

某天若美國發現要在月球建立基地才能保持美國第一，月球基地可能就真的能建造出來。（路透社）

發展太空軍可推進太空事業

踏入2010年，隨着科技發展及眾籌的流行，發展太空科技的民間企業陸續出現。不論是美國的可回收火箭、日本的超小型火箭計劃等，均為降低探索太空成本提高發展可能。

但當飛往月球不再是國家政策焦點的時候，月球探索進度無疑會打上折扣，太空探索需在政府的帶領和推動下才能更有效率地進行。

觀看各國的太空軍計劃，先摒除如科幻作品般人類遭外星人攻擊的可能性（發展對宙飛彈系統是打擊外星侵略者的第一步），研究防禦人造衛星方法也是發展太空科技的必要一環。

如日本組建太空軍的其中一個目的，就是研究清掃可能威脅人造衛星的太空垃圾。今天人類已有近5000個人造衛星在軌道上運作，因損毀或各種理由，製造數以十萬計的太空垃圾。這些垃圾雖然大都只有螺絲也不及的大小，卻以高於子彈的速度在亂竄，對衛星及太空人構成嚴重威脅，因此清掃太空垃圾是必要的。

若有一天美國意識到需要伸延目標至月球，如需在月球採礦才能保障美國的「領導地位」，探索月球的熱誠將再次在美國政壇上燃點起來。屆時各國將搶先在月球上建立基地，為人類在外太空建立家園奠下基石，打開宇宙世紀的第一頁。

人類首次登月：美國太空總署（NASA）約翰遜太空中心（Johnson Space Center）2019年6月28日修復了當年的阿波羅11號（Apollo 11）任務控制中心。（視覺中國）

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